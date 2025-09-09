HUBLOT SA

HUBLOT-BOTSCHAFTER UND FUSSBALL-CHAMPION KYLIAN MBAPPÉ ENTHÜLLT DIE NEUE CLASSIC FUSION CHRONOGRAPH UEFA CHAMPIONS LEAGUE TITANIUM: EINE UHR, DIE AUF GANZER LINIE PUNKTET

In diesem Jahr laufen zwei Traditionen zusammen. 70 Jahre Europacup. 10 Jahre Hublot als offizieller Zeitnehmer.

Legendäre Momente, gekrönt von einer legendären Uhr.

Im Fußball ist Timing alles. Seit 2015 misst Hublot als offizieller Zeitnehmer der UEFA Champions League Fußballmomente der Superlative – Sekunde für Sekunde, Tor für Tor, Triumph für Triumph. Um ein Jahrzehnt voll unvergesslicher Highlights zu feiern, präsentiert Hublot jetzt die Classic Fusion Chronograph UEFA Champions League Titanium, eine auf nur 100 Exemplare limitierte Uhr, die die Saison 2025/26 elegant einläutet. Gekleidet in legendäres Blau. Angetrieben vom Geist der Champions.

Seit Hublot im Jahr 2015 in der UEFA Champions League Einzug hielt, hat die Uhrenmanufaktur bei mehr als 800 Spielen die Zeit gemessen und dabei alles festgehalten: von den spektakulärsten Toren bis zu den unvergesslichsten Comebacks. Jede Sekunde zählte. Jede Erinnerung wurde festgeschrieben. Jetzt feiert der Europacup, der sich seit seinen Anfängen im Jahr 1955 zum weltweit meistgesehenen Sportereignis entwickelt hat, sein 70-jähriges Jubiläum, und Hublot ist stolz darauf, seit einem Jahrzehnt Teil dieser Erfolgsgeschichte zu sein. Gemeinsam haben wir Momente erlebt, die für immer unvergesslich bleiben werden.

Die Classic Fusion Chronograph UEFA Champions League Titanium ist ein Sammlerstück für echte Fußballenthusiasten. Das auf 100 Exemplare limitierte Modell verfügt über ein 42-mm-Gehäuse aus satiniertem und poliertem Titan und ein blaues Zifferblatt mit Farbverlauf. Der Zähler bei 3 Uhr ist mit einem applizierten UEFA Champions League-Logo verziert. Auf dem Armband aus schwarzem Kautschuk und blauem Kalbsleder prangt stolz das ikonische Starball-Emblem der UEFA Champions League. Und weil Legenden mehr als nur eine gewöhnliche Box verdienen, wird jede Uhr in einem maßgefertigten Holzetui präsentiert. Begleitet wird die Uhr von einer offiziellen Miniatur-Replik der UEFA Champions League-Trophäe: die einzige Trophäe, die man nicht gewinnen muss, um sie in die Höhe heben zu dürfen, und dennoch das Gefühl vermittelt, ein Gewinner zu sein.

Julien Tornare, CEO von Hublot, kommentiert: „Fußball ist nicht nur ein Spiel, sondern ein Gefühl. Vom Jubel der Menge bis zur Stille vor einem Elfmeter – jeder Herzschlag zählt. Und diese Uhr schlägt im Takt Ihres Herzens mit. Fußball hat die Kraft, uns zu vereinen, zu inspirieren und zu bewegen. Er lässt Herzen höher schlagen, ganze Nationen mitfiebern und Legenden entstehen. Wir bei Hublot feiern die Freude an geteilten Momenten und den Nervenkitzel bei der Jagd nach Spitzenleistungen. Das ist es, was uns antreibt. Denn wir messen die Zeit nicht nur, wir zelebrieren sie!"

Die Classic Fusion Chronograph UEFA Champions League Titanium ist in den Hublot Boutiquen weltweit und auf Hublot.com erhältlich.

HUBLOT

Im Jahr 1980 wagte es eine Uhr zum ersten Mal, ein Goldgehäuse mit einem Kautschukarmband zu kombinieren, und stellte damit die Welt der Luxusuhren auf den Kopf. Ihre mit sichtbaren Schrauben versehene Lünette, deren Design einem Bullauge (französisch hublot) ähnelte, wurde zum Namensgeber: Hublot war geboren und damit die Kunst der Fusion.

Im Jahr 2005 hob die Marke diese kreative Geisteshaltung in eine neue Dimension – mit der Big Bang und ihrem ikonischen Design, ihrer imposanten Größe und ihrem mehrlagig konstruierten Gehäuse. Noch im selben Jahr wurde die Big Bang beim Grand Prix d'Horlogerie de Genève mit dem Preis für das „Beste Design" ausgezeichnet. Seither hat sich die Big Bang immer wieder neu erfunden, vorangetrieben von eben diesem revolutionären Geist. Das 21. Jahrhundert hat seine erste Uhren-Ikone.

Das Konzept der Fusion prägt das gesamte Schaffen der Marke und ist das Leitmotiv für jede Kollektion. Die Big Bang-Modelle formen die Geometrien der Zeit neu; die Classic Fusion schafft eine harmonische Balance zwischen Kühnheit und schlichter Eleganz; und die Exceptional Timepieces lösen sich von allen Erwartungen, um unvergleichliche uhrmacherische Projekte zu schaffen. Auch die in der eigenen Manufaktur entwickelten und produzierten Uhrwerke – Unico, Meca-10 und Tourbillonkaliber – tragen die rebellische DNA in sich, die Hublot dazu antreibt, die Konventionen ein ums andere Mal herauszufordern. Damit fügen sie der Kunst der Fusion eine weitere Bedeutungsebene hinzu.

Hublot hat sich seit jeher der Alchemie verschrieben und beschränkt sich dabei nicht nur auf die Manufaktur selbst. Magie gelingt auf dem Fußballfeld und führt zu Partnerschaften mit Großereignissen (UEFA Champions League und UEFA EuroTM). Dann wieder gelingt sie bei einem Konzert, einem Basketballspiel, bei einer Kunstperformance oder einem einzigartigen gastronomischen Erlebnis mit den Sterneköchen, die zur Hublot-Familie gehören. Und so werden die Hublot Vibes lebendig – durch Momente der Begeisterung, geteilt von den Hublotistas, der außergewöhnlichen Gemeinschaft stolzer Hublot-Besitzer. Die Kunst der Fusion geht über das Greifbare hinaus. Sie ist eine Lebensart, der Hublot Way of Life.

20-JÄHRIGES JUBILÄUM DER BIG BANG – ZWEI JAHRZEHNTE AN DER SPITZE DER UHREN-AVANTGARDE

Im Jahr 2005 läutete Hublot mit der Big Bang eine neue Ära in der Uhrmacherkunst ein und führte die Marke damit zu ungeahnten Höhen. Nur wenige Zeitmesser haben die zeitgenössische Uhrmacherkunst so verändert wie die Big Bang. Zwanzig Jahre nach ihrer Einführung verkörpert sie weiter die Essenz einer Manufaktur, die die Grenzen des Unbekannten immer wieder neu definiert. Mit exklusiven Materialien und hauseigenen Uhrwerken, allen voran dem Unico und dem Meca-10, bricht die Big Bang mit der Tradition – ein Begriff, zu dem sie sich im Übrigen nie ganz bekannt hat. Einzigartig in ihrer kühnen Ästhetik, vielseitig in ihrem Facettenreichtum – das ist die Big Bang.

ÜBER UC3

UC3 vereint den Dachverband des europäischen Fußballs (UEFA) und die European Club Association (ECA), die mehr als 700 europäische Spitzenklubs vertritt, in einer neuen Vision für das Management der kommerziellen Rechte an UEFA-Klubwettbewerben („UCCs"). UC3 ist die kommerzielle Einheit, die für die Einnahmen aus den UCCs und die Schaffung von Mehrwert für unsere Partner verantwortlich ist. Die Organisation beaufsichtigt das Management, den Verkauf und die Umsetzung aller kommerziellen Rechte (darunter Medien-, Sponsoring- und Lizenzrechte) für die UEFA Elite-Klubwettbewerbe der Männer und Frauen.

Hublot Loves Football – Zeitachse

2006 I Sponsor der Schweizer Fussballnationalmannschaft – die erste Fußball-Partnerschaft einer Luxus-Uhrenmarke

2008 I Offizielle Uhrenmarke der UEFA EURO in Österreich und der Schweiz

2008 I Offizieller Zeitnehmer von Manchester United

2010 | Offizieller Zeitnehmer der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft™ in Südafrika

2011 I Offizieller Zeitnehmer des AFC Ajax Amsterdam

2012 I Offizielle Uhrenmarke der UEFA EURO in Polen und der Ukraine

2012 I Offizieller Zeitnehmer von Juventus Turin

2012 I Offizieller Zeitnehmer des FC Bayern München

2013 I Offizieller Zeitnehmer von Paris Saint-Germain

2014 I Offizieller Zeitnehmer der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft™ in Brasilien

2015 I Offizieller Zeitnehmer der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ in Kanada

2015 I Offizieller Zeitnehmer des FC Chelsea

2015 I Offizielle Uhrenmarke der UEFA Champions League und der UEFA Europa League

2016 I Offizielle Uhrenmarke der UEFA EURO in Frankreich

2018 I Offizieller Zeitnehmer der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft™ in Russland

2019 I Offizielle Uhrenmarke der UEFA Women's Champions League

2019 I Offizielle Uhrenmarke der Endrunde der UEFA Nations League

2019 I Offizieller Zeitnehmer der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ in Frankreich

2020 I Offizieller Zeitnehmer der Premier League

2021 I Offizielle Uhrenmarke der UEFA Conference League

2021 I Offizielle Uhrenmarke der UEFA EURO in Europa

2022 I Offizielle Uhrenmarke der UEFA Women's EURO in England

2022 I Offizieller Zeitnehmer der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft™ in Katar

2023 I Offizieller Zeitnehmer der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ in Australien und Neuseeland

2024 I Offizielle Uhrenmarke der UEFA EURO 2024™ in Deutschland

2025 I Offizielle Uhrenmarke der UEFA Women's EURO in der Schweiz

CLASSIC FUSION CHRONOGRAPH UEFA CHAMPIONS LEAGUE TITANIUM

REFERENZ GEHÄUSE BODEN LÜNETTE 541.NX.5170.VR.UCL25 Limitierte Serie XX/100 ZEIGER Rhodiniert, poliert Satiniertes und poliertes Titan Größe: 42 mm Höhe: 11,9 mm Wasserdichtigkeit: 5 ATM / 50 M Schrauben: H-förmige, polierte Titanschrauben Glas: entspiegeltes Saphirglas Krone: poliertes Titan Drücker: poliertes Titan Entspiegeltes Saphirglas mit aufgedrucktem UEFA CHAMPIONS LEAGUE-Logo Satiniertes und poliertes Titan ZIFFERBLATT UHRWERK ARMBAND UND SCHLIESSE PREIS Satiniert, blau mit Farbverlauf Applik des UEFA CHAMPIONS LEAGUE-Logos auf dem Zähler bei 3 Uhr HUB1153 Chronographenwerk mit automatischem Aufzug Höhe: 6 mm Durchmesser: 28,00 (12½´´´) Anzahl der Bestandteile: 269 Datum: Fenster bei 6 Uhr Rubine: 39 Frequenz (Hz): 4 (28.800 A/H) Gangreserve (Stunden): ca. 48 Stunden Schwarzer Kautschuk und blaues Kalbsleder mit aufgedrucktem UEFA CHAMPIONS LEAGUE-Logo Faltschließe aus Edelstahl 11.900 CHF 14.300 EUR 14.400 USD 11.800 GBP

