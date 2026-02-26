ESET ist Testsieger bei Stiftung Warentest

ESET Deutschland GmbH

Die beste IT-Sicherheit kommt aus der EU. Zu diesem Ergebnis kommen die Tester von Stiftung Warentest. In der aktuellen Ausgabe des Magazins hat die ESET HOME Security Essential unter insgesamt 16 getesteten Lösungen für Windows einen Spitzenplatz erreicht. Die Ergebnisse sprechen eine klare Sprache: Mit der Note 1,4 ("sehr gut") liegt das Lösungspaket auf dem ersten Platz. Besonders Performance und Handhabung überzeugten die Tester.

"Der Testsieg bei Stiftung Warentest bestätigt unser konstantes Streben nach technischer Perfektion in der IT-Sicherheit", erklärt Juraj Malcho, Chief Technology Officer von ESET. "Unser Ziel ist es, Nutzern und Unternehmen auf der ganzen Welt den bestmöglichen Schutz zu bieten - ganz ohne unnötige Komplexität. Dass unsere Bemühungen nun ausgezeichnet werden, macht uns besonders stolz."

ESET HOME Security Essential überzeugt in sämtlichen Kategorien

Besonders überzeugt waren die unabhängigen Tester der Stiftung Warentest von der sehr hohen Schutzwirkung gegen Schadsoftware und Phishing sowie der geringen Systembelastung. Features wie der eingebaute abgesicherte Browser schützen die Online-Aktivitäten von Nutzern.

Auch die Preispolitik punktete bei den Testern: Im Gegensatz zu anderen Herstellern gibt es bei den ESET HOME Security Lösungen keine versteckten Preiserhöhungen bei Verlängerungen. Während einige Anbieter Neukunden mit geringen Kosten für das erste Jahr locken und im Folgejahr die Preise kräftig anziehen, sieht ESET von solchen Praktiken ab.

"In unserer Preispolitik gibt es für Nutzer keine bösen Überraschungen" sagt Stefan Heitkamp, Director of Retail, Etail & OEM Partnerships bei ESET. "Im Gegensatz zu vielen Mitbewerbern setzen wir auf umfassende Transparenz bei allem, was wir tun - vom exzellenten Datenschutz bis hin zu einer verständlichen Preisgestaltung."

Nichts ist umsonst, auch nicht in der IT-Sicherheit

Auch in der IT-Sicherheit gibt es bei Herstellern nichts kostenlos, so auch das Ergebnis der Stiftung Warentest. Viele Anbieter nutzen ihre Gratisversionen, um kostenpflichtige Lösungen und Funktionen zu bewerben. Die Tester schreiben dazu:

"In den Gratisversionen spielen sie dann häufig Werbung für kostenpflichtige Zusatzfunktionen aus."

Darüber hinaus warten meist nur bezahlte IT-Sicherheitslösungen mit einem echten menschlichen Support auf. Genau das können Kunden von ESET erwarten:

"Im Vergleich zu vielen Mitbewerbern bieten wir unseren Kunden deutschsprachigen Support an, den wir mit eigenen Mitarbeitern in Jena realisieren", ergänzt Heitkamp.

Nutzer von Gratis-Tools müssen im Ernstfall oder bei Problemen einen KI-Chatbot, ein Forum oder einen FAQ-Artikel befragen.

IT-Sicherheit aus der EU spielt in der Spitzenklasse

Der aktuelle Produkttest zeigt: ESETs IT-Sicherheit ist in technischer Hinsicht ausgezeichnet. Darüber hinaus setzt ESET als europäischer Hersteller auf höchste Datenschutzstandards und innovative Schutztechnologien. Organisationen und Anwender können sich darauf verlassen, dass sie mit ESET Lösungen nicht nur leistungsstarke Sicherheit erhalten, sondern auch eine bedingungslose Gesetzeskonformität. Dank "No-Backdoor"-Garantie enthalten die Produkte zudem keine verborgenen Hintertüren.

Der Testsieg bestätigt ESETs Engagement für europäische IT-Sicherheit. Wer ein ausgezeichnetes, leistungsstarkes und kosteneffektives IT-Security-Paket sucht, wird bei ESET HOME Security Lösungen fündig.

