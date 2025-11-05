DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V.

EDDI-Award 2025: BVG und MSD Tiergesundheit ausgezeichnet - Höchste Ehrung im Dialogmarketing geht nach Berlin und München

Frankfurt am Main (ots)

Der Deutsche Dialogmarketing Verband (DDV) hat am Abend des 4. November 2025 in Frankfurt im Rahmen der EDDI-Night die begehrten EDDI-Awards 2025 verliehen. In der Kategorie B2C ging die Auszeichnung an die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), in der Kategorie B2B an MSD Tiergesundheit. Damit würdigt der DDV zwei Unternehmen, die durch herausragendes, kundenzentriertes und langfristig erfolgreiches Dialogmarketing überzeugen.

"Der EDDI ist mehr als ein Preis - er ist ein Gütesiegel für exzellente Dialogstrategien, die messbar zum Unternehmenserfolg beitragen", so die einleitenden Worte von DDV-Präsident Martin Nitsche bei der Preisverleihung. "Beide Gewinner zeigen eindrucksvoll, dass datengetriebenes und zugleich empathisches Marketing kein Widerspruch ist, sondern die Basis für nachhaltige Kundenbeziehungen."

BVG begeistert mit emotionalem und konsequentem Kundendialog

Die BVG ist Deutschlands größtes kommunales Nahverkehrsunternehmen mit rund 15.800 Beschäftigten, mehr als 1 Milliarde Fahrgästen jährlich und einem Streckennetz von über 1.900 Kilometern. Mit einer hochgradig emotionalen, kreativen und konsequent umgesetzten Kommunikationsstrategie überzeugte die BVG die Jury. In einem herausfordernden Umfeld ist es dem Unternehmen gelungen, die Wahrnehmung der Marke nachhaltig zu verändern und eine anfänglich kritische Haltung vieler Nutzerinnen und Nutzer in eine positive Beziehung zu verwandeln. Durch innovative, humorvolle und kundenzentrierte Kampagnen über alle Kanäle hinweg schafft es die BVG, Nähe, Sympathie und Vertrauen aufzubauen. Steigende Abo-Zahlen belegen den Erfolg dieser Strategie.

"Wir reden nicht nur mit unseren Fahrgästen, wir hören auch zu - und manchmal lachen wir gemeinsam über uns selbst", sagte Svea Barei, Leitern Werbung bei BVG. "Dass unser Dialog mit den Berlinerinnen und Berlinern nun mit dem EDDI ausgezeichnet wird, freut uns riesig. Der Preis gehört allen, die tagtäglich mit Leidenschaft für ein bisschen mehr #WeilWirDichLieben sorgen."

MSD Tiergesundheit überzeugt durch datengetriebene Exzellenz im B2B-Marketing

In der Kategorie B2B entschied sich die Jury einstimmig für MSD Tiergesundheit. Das Unternehmen richtet seine Kommunikation an Tierärzte, Tierhalter und Landwirte und setzt seit 2019 auf eine konsequente, dialogorientierte und datengetriebene Marketingstrategie im Rahmen der besonderen regulatorischen Anforderungen im Pharmabereich. Mit gezielter Segmentierung, digitalen Weiterbildungsangeboten und innovativen Lead-Generierungsprojekten gelingt es MSD Tiergesundheit, seine heterogenen Zielgruppen über alle Kanäle hinweg individuell anzusprechen. Besonders hervorzuheben ist der Einsatz von Webcrawling zur Identifikation relevanter Betriebe sowie die konsequente Nutzung von Customer Journeys entlang des gesamten Kundenlebenszyklus.

MSD Tiergesundheit ist Teil des globalen Pharmaunternehmens Merck Sharp & Dohme (MSD) mit rund 70.000 Mitarbeitenden weltweit und einem Jahresumsatz von 64 Milliarden US-Dollar. In Deutschland beschäftigt MSD rund 2.500 Mitarbeitende an neun Standorten, der Hauptsitz befindet sich in München.

"Unser Ziel ist es, Tiergesundheit im echten Dialog mit unseren Partnern gemeinsam zu verbessern", betonte Nico Wohlschlegel, Director Marketing Operations & Business Excellence bei MSD Tiergesundheit. "Der EDDI bestätigt unseren Weg, Technologie, Wissen und Empathie zu verbinden, um langfristige Beziehungen aufzubauen."

Über den EDDI-Award

Der EDDI-Award wird seit 1993 vom Deutschen Dialogmarketing Verband (DDV) verliehen und gilt als eine der renommiertesten Auszeichnungen der Branche. Prämiert werden Unternehmen, die mit innovativen, integrierten und kundenzentrierten Dialogstrategien langfristig erfolgreich sind. Zu den bisherigen Gewinnern zählen u. a. Apollo, SAP, Commerzbank, R+V Versicherung, Rohde & Schwarz, PAYBACK, Deutsche Bahn, Douglas, Merck, REWE Group, dm-drogerie markt, Lufthansa und Porsche.

Original-Content von: DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V., übermittelt durch news aktuell