40 Jahre AGGP: Auszeichnung herausragender Forschung im Rahmen des 17. wissenschaftlichen Kongresses in Offenburg

Mit spannenden Impulsen und der Verleihung des 40. Alfred Gerardi Gedächtnispreises setzte der 17. wissenschaftliche Kongress des DDV in Offenburg ein starkes Zeichen für die Zukunft des Dialogmarketings.

Der Deutsche Dialogmarketing Verband (DDV) hat gestern, zusammen mit Printus, an der Hochschule Offenburg den Wissenschaftlichen Kongress ausgerichtet, der bereits zum 17. Mal stattfand und einmal mehr als hochkarätige Plattform für den Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis diente. Ein besonderer Höhepunkt des Programms war die feierliche Verleihung des Alfred Gerardi Gedächtnispreises (AGGP), der in diesem Jahr sein 40-jähriges Jubiläum feierte. Seit 1985 würdigt der AGGP herausragende Abschlussarbeiten, über 900 Einreichungen machen ihn zum traditionsreichsten Nachwuchspreis seiner Disziplin in der DACH-Region und zum Motor für Karrieren sowie Wissenstransfer zwischen Hochschulen und Unternehmen.

Das Kongressprogramm spannte einen breiten thematischen Bogen: In fünf Vorträgen intensiv beleuchtet und anschließend diskutiert wurden die Transformation des B2B-Vertriebs, die Konsumentenwahrnehmung von KI-Inhalten im Marketing, die Rolle von Database-Marketing als Wegbereiter für KI, aktuelle Forschungserkenntnisse zu nachhaltigem Konsumentenverhalten sowie zukunftsweisende Ansätze für datengetriebenes Marketing jenseits klassischer Dashboards. Diese Vielfalt zeigte eindrucksvoll, wie eng Forschung und Praxis im Dialogmarketing miteinander verbunden sind und welche Relevanz wissenschaftliche Erkenntnisse für die Branche haben.

Ein Höhepunkt des Kongresses war die Verleihung des AGGP an den wissenschaftlichen Nachwuchs. Aufgrund der außergewöhnlichen qualitativen Ebenbürtigkeit der Einreichungen wurden in diesem Jahr sowohl in der Kategorie "Beste Masterarbeit" als auch in der Kategorie "Beste Bachelorarbeit" jeweils zwei Preisträgerinnen und Preisträger ausgezeichnet.

Preisträgerinnen und Preisträger des AGGP 2025:

Beste Dissertation:

Julian Felix Kopka, Bergische Universität Wuppertal, Betreuer: Prof. Dr. Tobias Langner. Arbeitstitel: "Gaining and Holding Consumers' Attention: A Series of Four Articles on Attention in Advertising"

Beste Masterarbeiten:

Dunia Osman, Hochschule Offenburg, Betreuer: Prof. Dr. Simone Braun und Ines Kristin Röhrenbach. Arbeitstitel: "Podvertising im Performance Marketing bei dm-drogerie markt - Eine empirische Untersuchung zur Plattformnutzung und Akzeptanz von auditiver Werbung in Podcasts bei dm-Kund*innen"

Selina Marie Wölflingseder, FH Wien der WKW, Betreuer: Dr. Uwe Seebacher und Dr. Sandra Kytir. Arbeitstitel: "Beyond Ability, Benevolence and Integrity - Exploring Consumer Trust in AI Influencers through and beyond Mayer's Trust Framework"

Beste Bachelorarbeiten:

Simona Lossau, Hochschule Offenburg, Betreuer: Prof. Dr. Simone Braun und Tobias Rockenfeld. Arbeitstitel: "Ein KI-Chatbot auf der Webseite: Eine empirische Analyse des Nutzungsverhaltens am Beispiel der Advanced UniByte GmbH"

Nina Sophie Ossenkemper, DHBW Ravensburg, Betreuerin: Prof. Simone Besemer. Arbeitstitel: "Psychologische Mechanismen und Marketingstrategien von Impulskäufen - Die Rolle des E-Commerce bei der Verstärkung von impulsivem Konsumverhalten"

Schirmherrin Mary Victoria Gerardi-Schmid vom Exklusivsponsor Printus überreichte den strahlenden Siegerinnen und Siegerin zunächst eine Urkunde und ein anteiliges Preisgeld in Höhe von insgesamt 8.500 Euro. Am Nachmittag wurden die ausgezeichneten Arbeiten in Kurzpräsentationen vorgestellt.

"Der AGGP bringt zusammen, was zusammengehört: fundierte Wissenschaft und gelebte Marketingpraxis. Er öffnet Türen, fördert Talente, inspiriert Unternehmen und er zeigt, dass die Dialogmarketing-Forschung keine graue Theorie ist, sondern voller Ideen steckt, die unsere Branche weiterbringen. Herzlichen Glückwunsch an alle Siegerinnen und Sieger für ihre überzeugenden wissenschaftlichen Arbeiten und ein großes Dankeschön an alle, die teilgenommen haben. Ein ganz besonderer Dank gilt der Printus Gruppe für die jahrzehntelange, verlässliche Unterstützung. Ohne sie wäre der AGGP in dieser Form nicht denkbar.", sagte DDV-Präsident Martin Nitsche.

Alle Informationen zum Wettbewerb, den Preisträgerinnen und Preisträgern und den Siegerarbeiten unter:

www.aggp.de

