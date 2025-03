DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V.

MAX-Award 2025: Die Shortlist steht - jetzt entscheidet die Öffentlichkeit über Gold, Silber und Bronze

Frankfurt am Main (ots)

Heute startet das öffentliche Online-Voting beim MAX-Award, dem wichtigsten Kreativpreis für dialogische Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Zur Wahl stehen 40 Kampagnen, die die Jury aus allen eingereichten Arbeiten ausgewählt hat. Eine Garantie für eine Trophäe ist dies jedoch nicht, denn erst das Abstimmungsergebnis legt fest, welche Kampagnen Gold, Silber oder Bronze gewinnen. Teilnahmeschluss für die Abstimmung ist am 13. April 2025 um 23.59 Uhr.

Jetzt geht es in die entscheidende Phase beim MAX-Award! Ab sofort ist jeder herzlich dazu eingeladen, mit seiner Stimme im Online-Voting zu entscheiden, welche Kampagnen mit Gold, Silber oder Bronze ausgezeichnet werden. Die Jury, besetzt mit Expertinnen und Experten aus Agenturen, Unternehmen, Medien, Wissenschaft und Dienstleistern, hat alle eingereichten Arbeiten intensiv diskutiert und nach den Kriterien der Kreativität, Effizienz und Relevanz schlussendlich 40 Arbeiten für die Shortlist ausgewählt, die sich für die öffentliche Abstimmung qualifiziert haben. Die Arbeiten des Nachwuchswettbewerbs MAX Talent hat die Jury bereits ausgezeichnet.

Christian Artopé, Jurypräsident und Geschäftsführer von GUD.berlin, zeigt sich beeindruckt von der Qualität der Einreichungen: "Wir freuen uns über einen hervorragenden Jahrgang mit wirklich starken Kampagnen, besonders in den Kategorien Activation, Brand und Community. Die Jury hat es sich dabei nicht leicht gemacht und nur die herausragenden Cases zur Online-Abstimmung weitergelassen. Alle auf der Shortlist stehenden Arbeiten gehören somit schon zu den besten ihrer Kategorie und verdienen große Anerkennung."

Die Kampagnen werden anhand von Casefilmen, der Jurybegründung und weiteren Informationen vorgestellt und stehen auf der Award-Webseite unter www.max-award.de zur Wahl. Jeder mit einer gültigen E-Mailadresse kann einmal an dem Voting teilnehmen und insgesamt bis zu zwölf Arbeiten auswählen - dabei erfolgt keine Unterscheidung zwischen den einzelnen Stimmen. Das Abstimmungsergebnis legt fest, welche Arbeiten bei der Preisverleihung am 5. Mai 2025 in Hamburg mit Gold, Silber oder Bronze ausgezeichnet werden und welche Kampagnen leer ausgehen.

"Der MAX-Award lebt vom Dialog - nicht nur zwischen Marken und Menschen, sondern auch zwischen Fachjury und Öffentlichkeit", sagt DDV-Präsident Patrick Tapp. "Das Voting ist dabei ein zentrales Element unserer Philosophie: Jeder hat eine Stimme. Jede Stimme zählt."

Das Online-Voting endet am 13. April um 23.59 Uhr.

Zur Shortlist

Zum Online-Voting unter https://www.max-award.de/finalisten-2025

Über den MAX-Award

Der MAX-Award ist der wichtigste Preis für kreative und wirkungsvolle Dialogmarketing-Kampagnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Er wird seit über 40 Jahren vom Deutschen Dialogmarketing Verband (DDV) vergeben und zeichnet herausragende Arbeiten unter den Gesichtspunkten Effektivität und Kreation aus - ganz im Sinne von: Marketing. Advertising. Experience.

