MAX is back: Die Einreichungsfrist für den bedeutendsten Kreativwettbewerb im deutschsprachigen Raum startet

Der MAX-Award steht für Exzellenz im Bereich Marketing, Advertising and Experience und ist der wichtigste Kreativwettbewerb für Dialogkommunikation in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit dem MAX-Award und seinem Vorgänger, dem Deutschen Dialogmarketing Preis, zeichnet der DDV seit 1983 einmal im Jahr die besten Direct Creativity Kampagnen aus, die durch innovative Ansätze, überzeugendes Storytelling und messbare Ergebnisse beeindrucken.

"Der MAX-Award steht wie kein anderer Award für die Innovationskraft und Kreativität unserer Branche. Er würdigt herausragende Kampagnen, die nicht nur Ergebnisse liefern, sondern auch neue Maßstäbe für Dialogkommunikation setzen. Reichen Sie Ihre Arbeiten ein - zeigen Sie, was exzellente Kommunikation bewirken kann!", motiviert DDV-Präsident Patrick Tapp zum Start der Einreichungsphase.

Ab sofort können Agenturen, werbungtreibende Unternehmen und junge Kreativ-Talente ihre besten Arbeiten ins Rennen um die begehrten MAX-Award Trophäen schicken. Insgesamt stehen 12 Kategorien zur Wahl, die jeweils einen anderen inhaltlichen Schwerpunkt setzen und sowohl sämtliche Aspekte moderner Dialogkommunikation als auch aktuelle gesellschaftspolitische Themen abdecken. Auch der MAX Talent Award für Juniorinnen und Junioren aus Agenturen, Auszubildende und Studierende geht in eine neue Runde.

Pro Kategorie wird maximal einmal Gold, einmal Silber und einmal Bronze vergeben, in Summe also höchstens 36 Trophäen. Arbeiten, die in mehreren Kategorien eingereicht werden, haben auch die Chance auf mehrfache Auszeichnungen. Eine paritätisch besetzte Fachjury bestehend aus echten Kommunikationsprofis mit langjähriger Erfahrung stimmt darüber ab, welche Arbeiten sich für die Shortlist qualifizieren. Ein öffentliches Online-Voting, an dem jeder teilnehmen kann, entscheidet dann über die Vergabe von Gold, Silber und Bronze.

Arbeiten, die es in die Preisränge schaffen, sammeln wichtige Punkte für die Kreativrankings von HORIZONT, W&V und BVDW.

Die Einreichungsfrist zu Normalgebühren endet am 7. März 2025.

Alle Infos zum Wettbewerb unter www.max-award.de

