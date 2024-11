DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V.

Alfred Gerardi Gedächtnispreis: DDV würdigt Forschungsleistungen im Dialogmarketing auf dem KI-Tag in Frankfurt

Frankfurt am Main (ots)

Im deutschsprachigen Raum ist der Alfred Gerardi Gedächtnispreis (AGGP) die höchste Auszeichnung für wissenschaftliche Abschlussarbeiten (Dissertation, Bachelor- und Masterarbeit), die sich mit innovativen Ansätzen und Forschungsleistungen im Dialog- und Data Driven Marketing befassen. Der Preis wird einmal im Jahr vom Deutschen Dialogmarketing Verband (DDV) ausgeschrieben und verliehen.

Unter dem Motto "Young Academic Top Voices" fand gestern Mittag die Verleihung des AGGP als eigenständiger Programmpunkt im Rahmen des KI-Tags statt, den der DDV in Frankfurt organisiert hatte. Rund 160 Gäste waren anwesend als DDV-Präsident Martin Nitsche gemeinsam mit Schirmherrin Mary-Victoria Gerardi-Schmid, Printus GmbH, und dem Juryvorsitzenden Bernd Ambiel, Ambiel Direkt-Marketing, den diesjährigen Gewinnerinnen und Gewinnern eine Urkunde und jeweils ein Preisgeld in Höhe von 2.500 Euro überreichte. Anschließend stellten die Siegerinnen und Sieger ihre Abschlussarbeiten in Kurzpräsentationen vor.

Jurymitglied Robert K. Bidmon zeigt sich begeistert von den diesjährigen Forschungsthemen und -Verfahren des Wettbewerbs: "Das Themenspektrum der eingereichten Arbeiten in diesem Jahr reichte von prognostischen Verfahren zur Optimierung von Dialogmarketing-Kampagnen und A/B-Tests über Künstliche Intelligenz bis hin zur Wirkung von Emojis und dem Einsatz von Augmented Reality, Gamification und Testimonials. Wie schon in den letzten Jahren sind die Arbeiten wissenschaftlich noch etwas ausgefeilter, mit noch raffinierteren Methoden und komplexeren Statistikverfahren."

Gewinner in der Kategorie "Beste Dissertation" ist Florian Gassner von der Universität St. Gallen. Seine Arbeit untersucht die Auswirkungen von Social-Media-Influencern auf die Kaufentscheidungen von Konsumenten und bietet wertvolle Erkenntnisse zur Optimierung von Werbestrategien. Der AGGP in der Kategorie "Beste Masterarbeit" geht an Lara Freudenreich. Die Studentin von der Hochschule Offenburg beschäftigt sich in ihrer Masterarbeit mit der Ergänzung des A/B-Testing-Prozesses um die qualitative Datenerhebung und -analyse. Svenja Steinborn, Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt, wird mit dem AGGP für ihre Bachelorarbeit ausgezeichnet, die die Rolle von Gamification bei der Stärkung der Kundenloyalität im E-Commerce untersucht.

Für DDV-Präsident Martin Nitsche ist der AGGP viel mehr als nur ein Forschungswettbewerb: "Alle Arbeiten, die beim AGGP ausgezeichnet werden - sowohl in diesem Jahr als auch früher - haben eines gemeinsam: sie zeigen ganz konkret auf, wie die erarbeiteten Ergebnisse in der Praxis angewendet werden können. Damit leistet der AGGP einen entscheidenden Beitrag für die Weiterentwicklung der Dialogkommunikation und der gesamten Branche."

Alle Informationen zum Wettbewerb, den Preisträgern und den Siegerarbeiten unter:

www.aggp.de

