DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V.

Neue Studie Digital Marketing Benchmarks 2024 belegt Trendwende im Digitalmarketing

Frankfurt am Main (ots)

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das digitale Marketing von Unternehmen scheinen endgültig überwunden. Nach einem Einbruch um fast ein Viertel, verursacht insbesondere durch massive Budgetkürzungen bei bezahlten Anzeigen, zeigt sich nun mit einem Wachstum von 5 Prozent eine klare Trendwende bei den Digitalmarketing-Aktivitäten. Wachstumstreiber sind insbesondere organische Kanäle wie E-Mail-Marketing gefolgt von mehr Investitionen in Paid-Advertising. Diese zentrale Erkenntnis stammt aus der neuen Studie Digital Marketing Benchmarks 2024, die der Deutsche Dialogmarketing Verband (DDV) jetzt gemeinsam mit absolit Dr. Schwarz Consulting in sechster Auflage veröffentlicht hat. 5.000 Top-Unternehmen aus der DACH-Region wurden auf Basis von 155 Kriterien in den Kategorien Web, Search, Social und E-Mail auf Herz und Nieren untersucht. Weitere Ergebnisse der Studie im Überblick:

Multichannel-Marketing in Unternehmen nimmt an Fahrt auf

Etwas mehr als zwei Drittel der untersuchten Unternehmen setzt aktuell auf Multichannel-Marketing. Das entspricht einem Plus von satten 12 Prozent gegenüber Vorjahr.

Zwei vom DDV mit dem EDDI-Award ausgezeichnete Unternehmen unter den Top 3

Mit dem EDDI-Award zeichnet der DDV jedes Jahr Unternehmen für ihre langfristig erfolgreiche Digitalmarketingstrategie aus. Der Lebensmitteleinzelhändler REWE, Gewinner des EDDI-Awards 2018 in der Kategorie BtoC, setzt sich vor der Deutschen Bahn auf Platz zwei und Lidl auf Platz drei an die Spitze.

Handelsunternehmen am häufigsten unter den Top 100

Händler sind Digital-Vorreiter. 46 der 100 Besten kommen aus dem Handel, gefolgt von Medien (15) und Touristik (11) auf den Plätzen zwei und drei.

Technische Versäumnisse gefährden Zustellbarkeit und Sicherheit von E-Mails

84 Prozent nutzen nach wie vor nicht alle Möglichkeiten von DKIM, SPF & DMARC, um ihre Versand-Domain vor Phishing & Spoofing zu schützen.

ChatGPT steht immer öfters vor verschlossenen Türen

4 Prozent der Untersuchten hindern ChatGPT daran auf die eigenen Seiteninhalte zuzugreifen. Im letzten Jahr lag der Wert noch bei unter einem Prozent.

"Neben einer klugen Marketingstrategie, der passenden Wahl von Content und Kanälen kommt auch der Technik eine bedeutende Rolle im Sinne einer optimalen Customer Experience zu. Und in diesem Bereich gibt es ganz offenkundig noch viel Spielraum für Verbesserungen. Mit großer Freude zur Kenntnis genommen habe ich die drei Top-Platzierten, darunter REWE und die Deutsche Bahn, die wir als Verband schon vor einigen Jahren dafür ausgezeichnet haben, dass sie den Kunden und seine individuellen Bedürfnisse mit großem Erfolg in den Fokus ihrer digitalen Marketingstrategie stellen", sagt DDV-Präsident Martin Nitsche.

Die der Studie zugrunde liegenden Daten wurden von absolit Dr. Schwarz Consulting, Publicare Marketing Communications GmbH und Semrush Deutschland erhoben. Die Kurzversion der Studie kann als PDF auf der DDV-Webseite oder per E-Mail an info@ddv.de bezogen werden. Darüber hinaus bietet absolit eine kostenpflichtige Langversion der Studie auf seiner Webseite unter www.absolit.de/digital an.

Original-Content von: DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V., übermittelt durch news aktuell