Energiewende zum Anfassen: Deutsche Umwelthilfe bringt Balkonkraftwerk in Berliner Klassenzimmer

Die Energiewende geht uns alle an - auch die Jüngsten. Deshalb macht die Deutsche Umwelthilfe (DUH) genau das jetzt zum Teil des Stundenplans und übergibt ein Balkonkraftwerk an die Wilhelmstadt Grundschule in Berlin-Spandau. Mit der Steckersolar-Anlage, die meist auf Balkonen, Terrassen oder im Vorgarten grünen Strom liefert, erleben die Kinder hautnah, wie Sonnenenergie in Strom umgewandelt wird und dieser sinnvoll genutzt werden kann.

Wie wird das Balkonkraftwerk in den Schulalltag eingebunden, wieviel Strom kann die Schule damit erzeugen und welche weiteren Maßnahmen zur Klimabildung fordert die DUH? Diese und weitere Fragen werden in einem Pressetermin vor Ort erörtert.

Das Projekt wird ermöglicht durch die finanzielle Unterstützung der Deutschen Postcode Lotterie.

Teilnehmende:

Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin DUH

Faruk Yilmaz, Schulleiter Wilhelmstadt Grundschule Berlin

Klassensprecher der 5a

Datum:

Mittwoch, 9. Oktober 2024 um 11.15 Uhr

Ort:

Campus Wilhelmstadtschule, Wilhelmstraße 28B, 13593 Berlin

