DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V.

Startschuss für den MAX-Award: Einreichungen sind ab sofort möglich

Frankfurt am Main (ots)

Der Startschuss ist gefallen: Ab heute können Agenturen, werbetreibende Unternehmen und auch der Dialogmarketing-Nachwuchs aus dem deutschsprachigen Raum ihre besten Direct Marketing Kampagnen beim MAX-Award einreichen. Zum 40jährigen Jubiläum des Deutschen Dialogmarketing Preises stehen insgesamt 12 Kategorien zur Wahl, die jeweils einen anderen inhaltlichen Schwerpunkt setzen und sowohl sämtliche Aspekte moderner Dialogkommunikation als auch aktuelle gesellschaftspolitische Themen abdecken. Ergänzend dazu gibt es in diesem Jahr eine einmalige Jubiläumsaktion für kleinere Unternehmen, die erste Awarderfahrungen sammeln wollen.

Pro Kategorie wird maximal einmal Gold, einmal Silber und einmal Bronze vergeben, in Summe also höchstens 36 Trophäen. Arbeiten, die in mehreren Kategorien eingereicht werden, haben auch die Chance auf mehrfache Auszeichnungen. Eine Fachjury entscheidet in einem zweistufigen Verfahren über die kreativsten und effizientesten Kampagnen. Aus der ersten Runde, der Grand Jury, geht die Shortlist mit den Nominierten hervor. In der zweiten Runde, der Executive Jury, werden die Finalisten bestimmt. Arbeiten der Finalisten haben auf jeden Fall einen Preis sicher. Ob es Gold, Silber oder Bronze wird, entscheidet wie gehabt das Online-Voting.

Auch der Nachwuchs bekommt wieder die Gelegenheit, sein Können unter Beweis zu stellen. Die Kategorie MAX Talent richtet sich speziell an Juniorinnen und Junioren aus Agenturen mit weniger als zwei Jahren Berufserfahrung sowie Auszubildende und Studierende. Pate des Talent Awards in diesem Jahr ist die gemeinnützige Organisation Viva con Aqua de Sankt Pauli e.V. Die Aufgabe für die Junioren besteht darin, eine kreative und umsetzbare Dialogmarketing-Kampagne zur Generierung von Spendengeldern für den Zugang zu sauberen Trinkwasserprojekten zu entwickeln.

"Wir starten mit einer ganzen Reihe von Neuerungen in das Jubiläumsjahr des MAX-Awards und laden alle Agenturen und deren Auftraggeber zur Teilnahme am MAX ein. Als einziger Wettbewerb seiner Art im deutschsprachigen Raum zeigt er weit über die eigenen Branchengrenzen hinaus, dass dialogische Kommunikation Maßstäbe setzt: In der Ansprache und der Kommunikation mit den Empfängern, der kreativen Meisterleistung und dem großartigen Erfolg für den Auftraggeber. Lassen Sie uns gemeinsam dieses Jubiläumsjahr zu einem besonders erfolgreichen machen und reichen Sie ihre preiswürdigen Kampagnen ein.", so der Appell von DDV-Präsident Patrick Tapp.

Arbeiten, die es in die Preisränge schaffen, sammeln wichtige Punkte für die Kreativrankings von HORIZONT, W&V und BVDW.

Die Einreichungsfrist zu Normalgebühren endet am 3. März 2024.

Der DDV bedankt sich herzlich für ihr Engagement bei allen Sponsoren und Partnern des MAX-Awards: DB Cargo GmbH, Digitas Pixelpark GmbH, DLA Piper UK LLP, Kicktemp GmbH, Mantikor GmbH, MDMWG machdochmalwasgeiles AG, microm Micromarketing-Systeme und Consult GmbH, Sattler Media Group GmbH, YOANDA Kaffeerösterei sowie zahlreichen Medienpartnern.

Alle Infos zum Wettbewerb unter www.max-award.de.

Über den MAX:

Der MAX-Award ist seit 40 Jahren der wichtigste Award für die kreativsten und wirkungsvollsten Direct Marketing Kampagnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Er fokussiert als einziger Award im DACH-Raum voll auf Direct Creativity. Unter den Gesichtspunkten Effektivität und Kreation zeichnet er die Customer Experience in Kommunikationsmaßnahmen aus - anders formuliert ist er der Marketing Advertising Experience Award schlechthin. Verliehen wird der Preis vom Deutschen Dialogmarketing Verband. Alle Informationen zum Wettbewerb unter www.max-award.de.

Original-Content von: DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V., übermittelt durch news aktuell