5 Jahre DS-GVO: Vorteile der Datenökonomie gilt es jetzt zu nutzen

Frankfurt am Main (ots) - 10-mal Gold, 8-mal Silber und 5-mal Bronze - so liest sich die Bilanz der diesjährigen Preisverleihung des MAX-Awards, dem einzigen Wettbewerb für moderne datenbasierte Dialog-Kommunikation in Deutschland. Mehr als 100 Gäste waren vor Ort dabei, als Moderator Alex Mazza am 9. Mai um 20 ...

mehr