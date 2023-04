DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V.

MAX-Jury geht in die dritte, entscheidende Runde: Jetzt ist die Öffentlichkeit dran

Frankfurt am Main (ots)

Heute ist Startschuss für das Online-Voting beim MAX - dem Kreativwettbewerb für das digitale Zeitalter. Während bei anderen Awards hinter verschlossenen Türen die Preise vergeben werden, ist der MAX vollkommen anders: Transparenz und Einbeziehung der Öffentlichkeit bei der Vergabe der Preise haben oberste Priorität. Deshalb entscheidet über die finale Platzierung der Arbeiten ein öffentliches Online-Voting an dem jeder teilnahmeberichtigt ist.

In einem zweistufigen Juryverfahren wurden alle eingereichten Arbeiten beim MAX 2023 nach den Kriterien der Kreativität und Effizienz beurteilt. Herausgekommen ist eine Shortlist von 23 Arbeiten, die es in die "Preisränge" geschafft haben. Die drei Gewinner des MAX-Junior Awards hat die Entscheidungsjury bereits gekürt, die übrigen 20 Arbeiten haben sich für das öffentliche Online-Voting qualifiziert. Welche Kampagnen am 9. Mai 2023 im Rahmen der Preisverleihung in Hamburg nun tatsächlich Bronze, Silber oder sogar Gold verliehen bekommen, entscheidet ab jetzt das öffentliche Online-Voting.

Die Kampagnen werden auf der Webseite des Awards anhand von Casefilmen, der Jurybegründung und weiteren Informationen vorgestellt und stehen ab sofort auf der Award-Webseite zur Wahl. Jeder mit einer gültigen E-Mailadresse kann einmal an dem Voting teilnehmen und insgesamt bis zu drei Arbeiten auswählen - dabei erfolgt keine Unterscheidung zwischen den einzelnen Stimmen.

"Das Ziel eines Kreativwettbewerbs sollte nicht die eigene Nabelschau der Branche sein. Stattdessen sollten Awardshows die Benchmarks nach außen zeigen. Der MAX ist ein echter Multiplikator für ausgezeichnetes Dialogmarketing. Die größte Chance auf Gold haben diejenigen denen es gelingt, die Öffentlichkeit zu überzeugen und für ihre Arbeit abzustimmen. Das ist wirklich gerecht und erzeugt die größtmögliche Wertigkeit des Awards", sagt DDV-Präsident Patrick Tapp.

Das Online-Voting endet am 23. April 2023.

Link zum Online-Voting: https://www.max-award.de/online-voting.html

Original-Content von: DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V., übermittelt durch news aktuell