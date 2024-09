BILD

Ring frei für die zweite Runde: "Fame Fighting" am 9. November 2024 live bei BILD.de

Promiboxen exklusiv mit BILDplus und Fightpass

Live-Pressekonferenz am 2. November im Maritim Hotel Bonn

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Der große Promiboxen-Event "Fame Fighting" ist zurück. Am Samstag, 9. November 2024, können sich die Fans ab 18.00 Uhr live bei BILD.de auf 10 spektakuläre und unterhaltsame Live-Kämpfe aus dem Maritim Hotel Bonn freuen.

Los geht es ab 16.00 Uhr mit der PreShow. Die Begegnungen bei "Fame Fighting 2" sind ab 18.00 Uhr live für alle Abonnenten von BILDplus mit Fight-Pass (erhältlich hier für 5 Euro) zu sehen und können auf stationären und mobilen Endgeräten gestreamt werden sowie auf dem Fernseher über die BILD Smart-TV-App. Die Kämpfe werden nach Ausstrahlung auch als Video abrufbar sein. Moderiert wird "Fame Fighting 2" von Veranstalter, Reality-TV-Star und Kampfsportler Eugen Lopez (31) und Valentina Maceri (31). BILD-Moderatorin Celine Behringer (34) wird als VIP-Expertin unterstützen.

Das erste "Fame Fighting" war 2023 eines der erfolgreichsten Liveevents bei BILD.de. Ein Millionenpublikum verfolgte bei BILD und Social Media live und im Nachgang das Box-Spektakel. Mehr Infos hier.

Eugen Lopez: "Fame Fighting ist auf der nächsten Stufe angekommen, es wird noch größer, spektakulärer und mächtiger denn je. Von einer Mega-Halbzeitshow, über krasse Fights, bis hin zu neuen und alten großen Gesichtern der deutschen Promi-Welt. Auch Internationale Superstars, mit denen man nie gerechnet hätte - werden sowohl im Publikum als auch im Ring stattfinden. Zudem Stories die polarisieren, Geschichten, die mitreißen. Einfach mehr von allem, schwer in Worte zu fassen, man muss es einfach miterleben."

Doch wer wagt sich am 9. November in den Ring? Wer ist der Herausforderung gewachsen und wer kämpft sich an die Spitze des "Fame's"?

Diese Stars stehen bereits heute schon fest: Champion aus der ersten Show und Titelträger Diogo Sangre (29, Temptation Island) will es wie Kevin Njie (28, Fußballer) erneut wissen. Für Diogo und seinen Herausforderer geht es erstmals um den großen Fame Fighting-Gürtel. Außerdem erneut im Ring stehen Tobias Pietrek (34, Love Island), Bocc Özsu (25, Love Island), Lena Schiwiora (28, Temptation Island) und Jakub Merlan-Jarecki (29, Temptation Island VIP), die als Gewinner des Wildcard-Turniers "Challenger-Event" im Mai hervorgingen.

Neu dabei: Reality-Queen Emmy Russ (25, Promi Big Brother), Ex-Schwimmer Tommy Pedroni (29, Ex On The Beach, Temptation Island VIP, Prominent getrennt), und Walentina Doronina (24, Beauty and the Nerd, Sommerhaus der Stars) sowie Schauspieler Eric Stehfest (35, GZSZ, Dschungelcamp). Emmy Russ trainiert bereits fleißig in Madrid für ihre Fame Fighting-Premiere: "Das wird ein Hammer-Kampf. Als der Name meiner Gegnerin fiel, dachte ich mir: wie gut wird das denn! Ich habe richtig Bock. Mein Kampf wird spektakulär und der Beste von allen, die Zuschauer werden mit offenem Mund dasitzen."

Live-Pressekonferenz mit Vorstellung aller Kämpfer und Begegnungen am 2. November im Maritim Hotel Bonn / Offizielles Live-Wiegen der Kämpfer am 8. November

Welche weiteren Kämpferinnen und Kämpfer am 9. November außerdem in den Box-Ring steigen und welche Begegnungen die Fans erwarten können, wird im Laufe der nächsten Wochen und auf der Pressekonferenz am Samstag, 2. November um 14 Uhr im Maritim Hotel Bonn verkündet, auf der alle 20 Kämpferinnen und Kämpfer dabei sein werden. Das Wiegen aller Teilnehmer erfolgt am Donnerstag, 8. November um 18 Uhr, ebenfalls im Maritim Hotel Bonn.

Presseanmeldungen (Foto, Video, Text) für die Pressekonferenz, Wiegen und den Roten Teppich für "Fame Fighting 2" bitte per Mail an: Eugen.fit@outlook.de.

Original-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuell