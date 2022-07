BILD

BILD TV-Talk DIE RICHTIGEN FRAGEN, Sonntag, 10.7.2022, um 22:45 Uhr

"Corona-Abrechnung: Haben wir nichts dazugelernt?"

Gäste u.a. Gesundheitsminister Karl Lauterbach und Journalist Tim Röhn

Berlin (ots)

Mitten im Sommer blicken Politik, Experten und Bürger gebannt auf den nächsten Corona-Herbst: Denn schon jetzt steigen die Infektionszahlen, Kliniken schlagen Alarm und auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach will Schulschließungen im dann bereits dritten Corona-Herbst nicht ausschließen und rät zumindest den vulnerablen Gruppen zur nächsten Impfauffrischung. Viele Bürger indes fragen sich: Drohen erneut auch bei uns harte Lockdowns wie aktuell in China? Wie sinnvoll sind solch rigide Maßnahmen überhaupt? Und was ist mit den Impfnebenwirkungen, von denen immer häufiger berichtet wird?

Zu Gast bei Moderator Kai Weise sind

Karl Lauterbach (SPD ), Gesundheitsminister

), Gesundheitsminister Christian Schubert , Psychoneuroimmunologe Uni Innsbruck

, Psychoneuroimmunologe Uni Innsbruck Tim Röhn , Journalist "Die Welt"

, Journalist "Die Welt" Heinz-Peter Meidinger , Vorsitzender Deutscher Lehrerverband

, Vorsitzender Deutscher Lehrerverband Anna Brock, arbeitsunfähige Ärztin mit starken Impfnebenwirkungen

