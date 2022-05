Kudona UAB

Höhere Zinsen gegen Inflation: DeFi-FinTechKudona entwickeln digitales Sparbuch

Vilnius/Hamburg (ots)

+++ 3,8 Prozent Zinsen mit modernster Krypto-Technologie +++ Weltweit einmalige Versicherung für Kundengelder +++ Ersparnisse täglich verzinst und jederzeit auszahlbar +++ Angebot für Privat- und Geschäftskunden in ganz Europa

Mit einer kostenlosen Spar-App mit Webanwendung möchte das litauische FinTech Kudona, eine Tochter der deutschen rubarb GmbH, Sparern in der gesamten Eurozone das Tor zur Welt der dezentralisierten Finanzmärkte (kurz: DeFi) öffnen. Das Ziel: Auch Anleger ohne großes finanzielles Hintergrundwissen sollen schon heute von der Zukunft der Finanz-Technologien profitieren und in Zeiten, die von Negativzins und Inflation geprägt sind, Zinsen verdienen können. Zielgruppe sind sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen, welche insbesondere von Negativzinsen betroffen sind. Die Anwendung wird einfach zu bedienen sein und legt einen starken Fokus auf die Sicherheit der Kundengelder.

Erspartes täglich verzinst und jederzeit auszahlbar

Die Benutzeroberfläche der Kudona-App erinnert an ein gewöhnliches Sparbuch. Nutzer können per Überweisung jederzeit flexibel Beträge ab 500 Euro einzahlen oder im eigenen Bankkonto einen Dauerauftrag einrichten. Auf das eingezahlte Geld erhalten sie aktuell jährlich 3,8 Prozent Zinsen. Diese generiert das Kudona-Team, indem es das Ersparte in digitale US-Dollars (sog. “Stablecoins”) umwandelt und anschließend in attraktiv verzinste DeFi-Protokolle (über Lending, Staking oder Liquidity Mining) als Darlehen überträgt. Mit der überschüssigen Verzinsung deckt Kudona sämtliche operative Kosten.

Ihr Erspartes können sich die User jederzeit auszahlen lassen. Die Zinsen werden mehrmals täglich auf das jeweilige Kundenkonto angerechnet. Das Konzept ähnelt also dem eines Tagesgeldkontos - nur bringt es aktuell deutlich höhere Zinsen. Um seine Kunden gegen Diebstahl, fehlerhafte Technologie, Währungsschwankungen des Dollars gegenüber dem Euro oder Ausfall der Stablecoins zu schützen, kooperiert Kudona mit weltweit führenden Anbietern für FX-Hedging sowie großen Versicherungsgesellschaften. “Eine derartige Ab- und Versicherung von Kundengeldern im Bereich innovativer Finanz-Technologien ist weltweit einmalig. Damit möchten wir unseren Kunden möglichst jede Sorge nehmen”, sagt Kudona-Gründer Fabian Scholz.

Original-Content von: Kudona UAB, übermittelt durch news aktuell