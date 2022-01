Straubinger Tagblatt

Admiral Schönbach sagte Wahres zur falschen Zeit

Straubing (ots)

Der von Schönbach angerichtete diplomatische Schaden ist enorm. Kriegstreiber nutzen seine Bemerkungen, um den Ukraine-Konflikt weiter anzuheizen. Den auf Vermittlung bedachten Mitgliedern der Bundesregierung wiederum hat er die ohnehin schon komplizierte Arbeit weiter erschwert.

In seiner Spitzenposition war Schönbach nicht nur Militär, sondern auch Diplomat. Seine Äußerungen lassen einen tiefen Blick in die deutsche auswärtige Politik zu. Deutschland setzt sich für die territoriale Integrität der Ukraine ein und erkennt die Annexion der Krim durch Russland nicht an. In der offiziellen Verlautbarung ist die Annexion der Krim ein völkerrechtswidriger Akt, der rückgängig gemacht werden muss. Hinter vorgehaltener Hand wird im politischen Berlin allerdings oft eingeräumt, dass dies wohl nur ein Wunsch bleiben wird. Mit jedem weiteren Tag setzt sich Russland auf der Halbinsel stärker fest, es werden Tatsachen geschaffen, die nur mit militärischen Mitteln umkehrbar wären.

Insofern darf angenommen werden, dass Schönbach offen ausgesprochen hat, was auch andere denken. Vor dem Hintergrund der akuten Kriegsgefahr in Europa war es gleichwohl falsch.

