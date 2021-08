BILD

Rund 1 Million Menschen haben BILD am ersten Sendetag im TV eingeschaltet

1,0 Prozent Marktanteil (ZG 14-49) für DIE RICHTIGEN FRAGEN SPEZIAL mit Armin Laschet und Paul Ronzheimer

Den neuen TV-Sender BILD, der am 22. August 2021 um 9 Uhr gestartet ist, schalteten am ersten Sendetag insgesamt rund 1 Million Menschen in der Gesamtzielgruppe Z3+ ein.

Höhepunkt des Abends war die Kanzler-Nacht bei BILD: Die Sendung DIE RICHTIGEN FRAGEN SPEZIAL, in der Paul Ronzheimer CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet interviewte, erzielte ab 20.15 Uhr einen durchschnittlichen Marktanteil von 1,0 Prozent beim werberelevanten Publikum. Die nachfolgende Sendung DIE RICHTIGEN FRAGEN SPEZIAL mit SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz im Interview mit Kai Weise lag bei einem durchschnittlichen Marktanteil von 0,8 Prozent (ZG 14-49).

BILD ist im Fernsehen über Kabel, Satellit und IPTV/OTT zu empfangen und hat zum Start eine technische Reichweite von rund 85 Prozent.

