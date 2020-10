BILD

Wer ist schuld am Corona-Chaos? Verliert die Regierung die Kontrolle? BILD Live-Talk "Die richtigen Fragen" am Sonntag, 18. Oktober 2020, um 21.45 Uhr

Moderation Paul Ronzheimer

Achterbahn der Corona-Regeln: An einem Tag werden Vorschriften verschärft, am nächsten werden andere abgeschafft oder von Gerichten aufgehoben. Und die Kanzlerin fleht die Bürger an, zu Hause zu bleiben. Wer ist schuld am Corona-Chaos? Verliert die Regierung die Kontrolle?

Darüber diskutieren heute Abend, Sonntag, 18. Oktober 2020, um 21.45 Uhr im BILD-Politiktalk "Die richtigen Fragen" bei BILD Live folgende Gäste:

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, Bundestags-Vizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP), Professor Gabriel Felbermayr (Direktor Kieler Instituts für Weltwirtschaft) und die Unternehmerin Marie-Christine Ostermann.

Der BILD Talk "Die richtigen Fragen" ist jeden Sonntag um 21.45 Uhr live bei BILD.de sowie bei BILD auf Youtube und Facebook zu sehen sowie auf dem Fernseher über IPTV bei waipu.tv und über die BILD Smart-TV-App.

