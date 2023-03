CAVALLUNA

Ein wieherndes Osterei: CAVALLUNA zeigt zwei einzigartige Programme

Ostern naht und somit auch die Frage, welches schöne Geschenk man für seine Lieben versteckt. Soll es ein einzigartiges und unvergessliches Erlebnis sein, sind Tickets für CAVALLUNA genau das Richtige! Europas beliebteste Pferdeshow ist neben dem aktuellen Programm "Geheimnis der Ewigkeit", welches noch bis Mitte Juni durch Deutschland tourt, auch mit einer Familienshow in München im Vorverkauf und bietet damit Spaß und großartige Momente für Groß und Klein. Für beide Shows können kurzfristig online Tickets erworben und direkt zu Hause ausgedruckt werden, selbst wenn am Ostersonntag noch schnell ein Geschenk her muss.

Beide Programme sind nicht nur für Pferdefans, sondern wirklich Jeden eine einmalige Möglichkeit, die Beziehung zwischen Mensch und Pferd hautnah zu erleben: Die Show "Geheimnis der Ewigkeit" entführt in eine Welt voller Abenteuer, Action und berührender Momente, die traumhafte Szenen aus einer Reise durch Mittelamerika zeigt. Die Geschichte erzählt die Reise von Mamey, Prinzessin des sagenumwobenen Ureinwohnerstammes der Guyavos, und dem Hirtenjungen Joaquim, die sich unabhängig voneinander auf die Mission begeben, den Stein des ewigen Lebens an seinen Ursprungsort zurückzubringen, um das Volk der Guyavos zu retten. Auf dieser Mission treffen Mamey und Joaquim neue Wegbegleiter und müssen schwierige Situationen überwinden. Von actionreichem Trickreiten bis hin zu faszinierender Freiarbeit mit Pferden wird ein großes Repertoire an Reitdisziplinen und Pferderassen geboten. Der Anblick der eleganten Friesen in der klassischen Dressur-Quadrille raubt den Zuschauern den Atem, während die Pura Raza Españolas im Stil der spanischen Reitweise zum Staunen einladen. Egal, ob waghalsige Manöver, emotionale Szenen oder komödiantische Acts - die Zuschauer erwartet ein Erlebnis der Extraklasse!

Neben den vierbeinigen Stars begeistert die CAVALLUNA Dance Company mit Tanz und Akrobatik in traumhaftem Licht und faszinierender Kulisse. Bereits mit vergangenen Tourneen wurde das Publikum in den Bann von Regisseur und Komponist Klaus Hillebrechts Geschichten und Kompositionen gezogen. Und auch in dieser Show verzaubert er wieder mit wunderschöner Musik und einem harmonischen Showbild.

In München wiederum erwartet das Publikum erneut die humorvolle und sommerliche Kinder- und Familienshow "CAVALLUNA Kids - Eine Show steht Kopf!", welche vom 18. Juli bis 23. August 2023 im dortigen CAVALLUNA Park gastiert. Die interaktive und lustig gestaltete Mischung aus Schauspiel und Tanz, kombiniert mit einer wunderschönen Darstellung von Pferd und Reiter begeisterte bereits im letzten Jahr die Zuschauer.

Das Programm erzählt die Geschichte der drei Freunde Anna, Sponti und Ben, die versehentlich in eine laufende CAVALLUNA-Show stolpern und unverhofft für die erkrankten Hauptdarsteller einspringen müssen. Für frisch-fröhliches Sommerflair sorgt die eigens errichtete Open-Air-Arena, welche für Wetterunabhängigkeit mit dem Magic-Sky überdacht ist. Vor und nach der Show können auf dem weitläufigen Parkgelände Spielplätze genutzt, Pferde gestreichelt sowie Verkaufs- und Essensstände besucht werden.

Informationen und Tickets für beide Shows gibt es unter www.cavalluna.com. Machen Sie sich selbst und Ihren Liebsten ein einmaliges Geschenk zu Ostern und besuchen Sie CAVALLUNA! Ein ganz besonderes Osterei, dass niemand so schnell vergessen wird!

