CAVALLUNA

CAVALLUNA feiert Rückkehr mit den schönsten Show-Highlights

Berlin (ots)

Unter tosendem Applaus wurden am letzten Wochenende nach genau 594 Tagen Spielpause die ersten Shows der neuen CAVALLUNA-Produktion "CELEBRATION!" in Riesa gefeiert. Auch das Publikum hatte trotz des 18-monatigen Zwangsstillstands nichts verlernt - und machte begeistert mit! Nun steht das gesamte Team wieder in den Startlöchern, um mit dem neuen Programm diverse Arenen Europas zu erobern. Mit insgesamt 20 Städten, 61 vierbeinigen Stars und circa 100 Mitarbeitern auf und hinter der Bühne nimmt Europas beliebteste Pferdeshow ihren Tourbetrieb nach der Corona-bedingten Pause wieder auf.

Bis März 2022 verzaubert "CELEBRATION!" nun in ausgewählten deutschen Städten mit einer Zusammenstellung der schönsten szenischen und reiterlichen Highlights der letzten Jahre und sorgt so wieder für unvergessliche Momente für Groß und Klein: Von magischer Freiheitsdressur über actionreiches Trickreiten bis hin zur harmonischen Hohen Schule, fröhlicher Comedy und atemberaubenden LED-Nummern - es ist für jeden etwas dabei!

Aktuelle Impressionen zur Show finden Sie hier sowie in unserem Online-Pressebereich und in der digitalen Pressemappe.

