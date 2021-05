Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zum EU-Sozialgipfel

Halle/MZ (ots)

Dass 91 Millionen Menschen in der Gemeinschaft an oder unterhalb der Armutsgrenze leben, ist ein Skandal. Und dass in Spanien knapp 40 Prozent der jungen Leute unter 25 Jahren keine Arbeit haben, kommt einer tickenden Zeitbombe gleich.

Deshalb tut die EU-Kommission gut daran, die Regierungen immer wieder in die Pflicht zu nehmen, egal wie sehr die sich auch gegen die Einmischung in ihre Zuständigkeiten wehren. Am Sonntag beginnt die groß angekündigte Konferenz über die Zukunft der EU. Als eines der wichtigsten Ziele nannten EU-Bürger die Angleichung der Lebensverhältnisse. Dies zu ignorieren, ist ein schwerer Fehler.

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell