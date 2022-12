Welcher Schnuller ist der richtige? / Aktuelle Studie zu Schnullerformen: Die kiefergerechten NUK Schnuller sind Testsieger

NUK

Eltern können jetzt aufatmen: Die aktuelle wissenschaftliche Studie* der Universität Minho, Portugal hat vier Schnullerformen untersucht - mit dem Ergebnis, dass die kiefergerechte original NUK Form den anderen Beruhigungssaugern überlegen ist und das geringste Risiko für Zahnfehlstellungen birgt. Damit zeigten sich die NUK Schnuller als deutliche Testsieger und können von Eltern sorgenfrei als kleine Beruhigungshelfer zur Hand genommen werden.

Schnullerformen unter die Lupe genommen

Woran erkenne ich eigentlich einen kiefergerechten Schnuller?

Die aktuelle Studie* der Universität Minho, Portugal, bestätigt: In Sachen Schnuller ist die Form entscheidend! Unabhängige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben für diese Studie Druckbelastung und Kraft, die verschiedene Schnullerformen auf die Gaumenoberfläche ausüben, sowie mögliche Zahnverschiebungen untersucht. Dafür entwickelten sie ein komplexes Computermodell des Gaumens eines sechs Monate alten Kindes und untersuchten mit dessen Hilfe die Auswirkungen von NUK Beruhigungssaugern und drei weiteren Saugerformen von gängigen Schnullermodellen auf den Gaumen und die Zähne. Das Ergebnis: Die original NUK Form zeigte mit ihrem kiefergerechten Lutschteil die geringste Belastung des Gaumens und die geringste Zahnverschiebung im Vergleich zu kirschförmigen oder symmetrischen Lutschteilen. Mit der richtigen Schnullerform, so die Studie, besteht ein geringeres Risiko für Zahnfehlstellungen wie "offener Biss", "Kreuzbiss" und "Überbiss" sowie ein geringeres Risiko für Verformungen des Gaumens. Die richtige Form ist bei der Schnullerwahl somit bereits die halbe Miete. Zusätzlich sollten Eltern auf einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Schnuller achten. Der Beruhigungssauger sollte generell kein "Allheilmittel" sein und nur genutzt werden, wenn die Kleinen selbst durch elterliche Nähe oder Körperkontakt keine Ruhe finden wollen. Solange Eltern diese Punkte berücksichtigen, spricht aus Expert*innensicht nichts gegen einen Schnuller als kleinen Helfer zur Beruhigung. Das bestätigt auch Dr. Christof Metzler, Facharzt für Kindermedizin:

"Es ist wichtig, den Eltern zu vermitteln, dass sie den Kindern etwas zur Beruhigung anbieten können und kein schlechtes Gewissen oder Angst haben müssen, Schaden anzurichten. (...) So sind die Ergebnisse der aktuellen Studie ein wesentliches unterstützendes Argument pro Schnuller, vor allem bei kritischen Eltern. Wenn ich hier als Arzt den Eltern zusätzlich zu meiner Meinung zeigen kann, dass es auch wissenschaftlich bewiesen ist, dass der Schnuller - zumindest wenn es der richtige Schnuller ist - eben keinen negativen Einfluss hat, dann ist das ein überzeugendes Argument."

Was zeichnet die original NUK Form aus?

Dank des besonders dünnen Lutschteils können sich die Lippen fast vollständig schließen.

Die spezielle kiefergerechte Form mit flacher Unterseite lässt der Zunge extra viel Freiraum.

Das superweiche Material schmiegt sich an den Gaumen.

Für jedes Baby der passende Schnuller - die Top 3 von NUK

Die original NUK Form gibt es in verschiedenen Designvarianten und Ausführungen. Mit dieser großen Auswahl sind Eltern für jede Situation gerüstet und können stets auf die kiefergerechte NUK Schnullerform vertrauen.

Der NUK Space Schnuller lässt besonders viel Luft an die empfindliche Babyhaut. Seine extragroßen Öffnungen lassen eine maximale Luftzirkulation zu, damit die Haut besser atmen kann. Den NUK Space gibt es in bunten Designs und auch als Nachtvariante mit Leuchteffekt.

Schnuller lässt besonders viel Luft an die empfindliche Babyhaut. Seine extragroßen Öffnungen lassen eine maximale Luftzirkulation zu, damit die Haut besser atmen kann. Den NUK Space gibt es in bunten Designs und auch als Nachtvariante mit Leuchteffekt. Der NUK for Nature Silikon Schnuller wird aus 100 % nachhaltigen Materialien (Massenbilanzverfahren)** hergestellt. Der weiche Sauger besteht aus nachhaltigem Silikon, alle anderen Teile bestehen aus nachhaltigem Kunststoff.** Damit der CO2-Fußabdruck noch kleiner wird, ist vom Rohstoff bis zur Herstellung mit Ökostrom alles auf Klimafreundlichkeit optimiert.

Schnuller wird aus 100 % nachhaltigen Materialien (Massenbilanzverfahren)** hergestellt. Der weiche Sauger besteht aus nachhaltigem Silikon, alle anderen Teile bestehen aus nachhaltigem Kunststoff.** Damit der CO2-Fußabdruck noch kleiner wird, ist vom Rohstoff bis zur Herstellung mit Ökostrom alles auf Klimafreundlichkeit optimiert. Der NUK Signature ist der Klassiker unter den NUK Schnullern mit verspielten Luftlochmotiven oder auch als Nachtvariante mit Leuchteffekt. Natürlich und kiefergerecht geformt und mit modernen Farben versehen, begleitet er Kinder seit Generationen.

* Springer Medizin, Experten-Round-Table "Beruhigungssauger - aktuelle Erkenntnisse aus der Wissenschaft und Implikationen für die Praxis" vom 2. Mai 2022.

** Hierbei handelt es sich um nachhaltige Materialien, die sich durch das ISCC-PLUS- (Kunststoff) und REDcert²-zertifizierte (Silikon) Massenbilanzverfahren zu 100 % auf natürliche Rohstoffe zurückführen lassen.

Über NUK

NUK hat es sich schon seit Generationen zum Ziel gemacht, das Leben zu verstehen. Denn NUK weiß: Der erste Schritt, um Babys glücklich und Eltern stark zu machen, ist Verstehen. Verstehen, was Babys brauchen. Verstehen, was Eltern sich wünschen. Verstehen, was wir von den Experten, aber auch von der Natur lernen können. So entstehen hochwertige Produkte, die den Elternalltag erleichtern und Kinder von Anfang an in ihrer gesunden Entwicklung unterstützen. Größtenteils in Deutschland produziert, in höchster Qualität, für Familien in mehr als 120 Ländern der Welt. Und so wie der erste NUK Schnuller vor über 60 Jahren entspricht jede Innovation dem neuesten Stand der Wissenschaft. Mit Expertise, Verständnis, Qualität und Liebe zum Detail unterstützt NUK Familien bei ihren täglichen Herausforderungen, und das mit nur einem Ziel und Zweck: das Leben verstehen. Weitere Informationen auf NUK.de.

