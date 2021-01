Westdeutsche Allgemeine Zeitung

WAZ: NRW-Grüne für schärfere Coronamaßnahmen

Essen (ots)

Der Vorsitzende der Grünen in NRW, Felix Banaszak, rät angesichts der weiter hohen Infektionszahlen zu einer schnellen Klärung, welche Verschärfungen der Coronamaßnahmen sinnvoll und verhältnismäßig seien. "Zum Beispiel könnte ich mir eine vorübergehende Reservierungspflicht im Fernverkehr der Bahn vorstellen, damit Fahrgäste ausreichenden Abstand halten können", sagte er der in Essen erscheinenden Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Samstagsausgabe). Wo immer es möglich sei, solle "Homeoffice als Regelfall" angeordnet werden.

Bund und Länder müssten zudem schnell die Voraussetzungen für eine FFP2- Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Geschäften schaffen, so Banaszak. Diese Masken müssten "verlässlich verfügbar" und für Menschen mit geringen Einkommen kostenlos sein. "Wir sollten auch darüber nachdenken, die Zahl der Kunden in Geschäften weiter zu beschränken", sagte der Grünen-Landeschef weiter.

