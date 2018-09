WAZ: Neuer Stadtschreiber Ruhr wird der Berliner Autor Lucas Vogelsang

Essen (ots) - Neuer Stadtschreiber Ruhr wird ab dem 1. Oktober der Berliner Reporter und Autor Lucas Vogelsang. Dies meldet die in Essen erscheinende Westdeutsche Allgemeine Zeitung (Freitagausgabe). Der 33-jährige Vogelsang, der mit einem Reportagen-Band über Migranten in Deutschland Furore machte ("Heimaterde"), soll ein Jahr lang das Ruhrgebiet erkunden und darüber schreiben. "Ich möchte aus Normalität Geschichten machen", sagte Vogelsang der WAZ, "man muss ja nicht unbedingt in ein Dschungelgefängnis auf den Philippinen, um einen aufregenden Stoff zu finden." Vogelsang ist der zweite Autor, der als Poet in Residence im Revier zu Gast ist; seine Vorgängerin war die Essayistin und Romanautorin Gila Lustiger. Finanziert wird die Stadtschreiber-Stelle Ruhr von der Essener Brost Stiftung.

