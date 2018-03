WAZ: Christa Ludwig: Besetzungssofas gab es immer

Essen (ots) - Opernlegende Christa Ludwig sieht die #MeToo-Debatte als "Quatsch" an. Über unwillkommene Annäherungen im Kunstbetrieb sagte die große Mezzosopranistin jetzt im Gespräch mit der in Essen erscheinenden Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Samstagsausgabe): "Besetzungssofas gab es immer. Jede junge Frau hat das erlebt. Dann sagt man eben: ,Geh', lass es bleiben!' Aber es gab eben, auch in der Filmwelt, Frauen, die unbedingt die Rolle wollten." Christa Ludwig war fast 50 Jahre eine der führenden Mezzosopranistinnen der Welt. Am 16. März wird sie 90 Jahre alt.

Christa Ludwig bedauerte im Gespräch mit der WAZ, dass junge Kolleginnen wenig Persönlichkeit zeigten: "Alle sind sie schlank, alle habe lange Haare, die Nase ist gerichtet. Das mögen auf den ersten Blick Sänger ohne Fehler sein, aber es ist eben auch schrecklich uniform." Große Sänger lebten durchaus auch von ihren Fehlern.

