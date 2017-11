Spielzeug unterm Weihnachtsbaum / Undercover in chinesischen Spielwarenfabriken

Barbie-Puppenproduktion für Mattel in chinesischer Spielwarenfabrik. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/58468 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Christliche Initiative Romero/China Labor Watch" Bild-Infos Download

Münster (ots) - Rund 80 Prozent der in Deutschland verkauften Spielwaren kommen aus China. Eine verdeckte Recherche in chinesischen Fabriken zeigt, wie die Rechte der Arbeiter*innen dort grob missachtet werden. Gefährliche Chemikalien, überlange Arbeitszeiten und mangelnde Hygiene bestimmen die Produktion für das Weihnachtsgeschäft, wie heimlich aufgenommene Fotos belegen.

Die investigative Recherche der Arbeitsrechtsorganisationen Solidar Suisse, China Labor Watch (CLW) und Christliche Initiative Romero (CIR) 2017 wirft ein Schlaglicht auf die menschenunwürdigen Bedingungen in der Spielwarenindustrie Chinas. Der Arbeitsschutz ist ungenügend, selbst wenn mit gefährlichen Chemikalien gearbeitet wird. Wehren können sich die Arbeiter*innen kaum, da Arbeitnehmer*innen-Vertretungen fehlen. "Ich war an der letzten Station des Produktionsprozesses positioniert und musste die Heißklebe-Maschine nutzen, um die Barbie in der Plastik-Verpackung zu befestigen. Ich wurde nicht unterrichtet, einen Mundschutz oder Handschuhe zu tragen. Nach einer Weile sah der Kleber auf meinen Händen wie eine zweite Hautschicht aus. Ich war so erschöpft, meine Hände hörten nicht auf zu arbeiten und ich hatte keine Zeit, mich auszuruhen". So lautet der Auszug aus dem Tagebuch eines verdeckten Ermittlers von CLW, der sich als Arbeiter in eine Fabrik einschleuste.

Exklusive Fotos der Undercover-Ermittler von CLW zeigen auch die katastrophalen Lebensumstände der Arbeiter*innen. Bilder belegen, dass acht oder mehr Personen in spartanische Schlafräume gepfercht werden und die sanitären Anlagen oft verdreckt sind. Die Bedingungen sind so belastend, dass es auch zu Suiziden und Suizidversuchen kommt. Während der drei Monate (Aug.-Okt.2017), in denen CLW ermittelte, sprangen zwei Arbeiter einer untersuchten Fabrik aus Verzweiflung vom Gebäude. Einer kam ums Leben. Der andere ist vor Kurzem aus dem Koma erwacht, jedoch verwirrt und kaum ansprechbar.

Arbeiter*innen in den vier untersuchten Fabriken leisteten monatlich mehr als 80 bis hin zu 140 Überstunden. Dies verstößt gegen chinesisches Recht, welches maximal 36 Überstunden pro Monat vorsieht. Ein Grund für niedrige Löhne und katastrophale Arbeitsbedingungen sind die Verträge mit internationalen Konzernen wie Mattel, Hasbro und Disney. Joana Eink, Kampagnenreferentin der CIR, appelliert an die Verantwortung der Spielwarenkonzerne: "Die Billig-Preis-Strategie der Markenhersteller führt direkt zur Ausbeutung in den Fabriken. Es ist Zeit, dass die Konzerne menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen ein Ende setzen."

Um Verbesserungen in der Spielwaren-Produktion anzustoßen, ist öffentlicher Druck gefragt. Dass dieser wirkt, zeigt eine positive Entwicklung seit der letzten Recherche in 2016: Die reguläre Arbeitswoche wurde in den untersuchten Fabriken von sechs auf fünf Tage reduziert. Arbeitszeit, die über die fünf Tage hinaus geleistet wird, wird als Überstunden angerechnet, womit auch die Löhne der Arbeiter*innen gestiegen sind. Von einem existenzsichernden Lohn sind die Zahlungen dennoch weit entfernt.

