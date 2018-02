WAZ: Handel startet Flugblatt-Aktion für verkaufsoffene Sonntage

Essen (ots) - Mit einer bundesweiten Flugblatt-Aktion wollen Handelsunternehmen wie Karstadt, Kaufhof, Media Markt und Saturn Stimmung machen für mehr verkaufsoffene Sonntage. Wie die in Essen erscheinende Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ, Samstagausgabe) berichtet, wolle die Initiative "Selbstbestimmter Sonntag" in den kommenden Wochen 100.000 Flugblätter in Innenstädten verteilen lassen. In Städten wie Düsseldorf, Berlin, Aachen und Duisburg habe es bereits Verteilaktionen gegeben, berichtet die WAZ unter Berufung auf die Initiatoren. Nach Ansicht der Handelsinitiative sollten "Händler, Mitarbeiter und Kunden selbst entscheiden können, ob sie die Geschäfte öffnen, arbeiten und einkaufen möchten oder nicht". Kirchen und Gewerkschaften lehnen die Sonntagsöffnung ab.

Pressekontakt:

Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Zentralredaktion

Telefon: 0201 - 804 6519

zentralredaktion@waz.de

Original-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell