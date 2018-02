WAZ: Ex-Minister Duin wechselt zu Thyssenkrupp

Essen (ots) - Der frühere NRW-Wirtschaftsminister Garrelt Duin wechselt zu Thyssenkrupp. Das bestätigte das Unternehmen der in Essen erscheinenden Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Freitagausgabe). Der 49-jährige Duin arbeite seit dem 15. Februar 2018 bei Thyssenkrupp Industrial Solutions, teilte das Unternehmen mit. "Er wird zum 1. März 2018 mit Sitz in Dortmund die Personalverantwortung für Geschäftseinheiten im Anlagenbau übernehmen", so ein Unternehmenssprecher. Zuvor hatte das "Manager Magazin" über den anstehenden Wechsel des ehemaligen SPD-Politikers berichtet.

