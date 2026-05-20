The HISTORY Channel

Tom Hanks erzählt die Geschichte des Zweiten Weltkriegs: Neue umfassende Doku-Serie des HISTORY Channels startet am 26. Mai im deutschsprachigen Raum

Bild-Infos

Download

München (ots)

"Der Zweite Weltkrieg mit Tom Hanks" startet nahezu zeitgleich in zahlreichen Ländern weltweit.

Die Serie beleuchtet den Zweiten Weltkrieg aus der Perspektive des 21. Jahrhunderts. Trailer: https://youtu.be/EH46N1Ctxuw

Exklusive Premiere im deutschsprachigen Raum am Dienstag, 26. Mai, um 20:15 Uhr auf The HISTORY Channel, danach immer freitags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen sowie auf Abruf - insgesamt 20 Episoden

Executive Producer: Tom Hanks, Gary Goetzman, Pulitzer-Preisträger Jon Meacham, Nutopia und die A+E Factual Studios

Mit der deutschen Stimme von Tom Hanks: Joachim Tennstedt

Die neue Doku-Serie "Der Zweite Weltkrieg mit Tom Hanks" kommt in der kommenden Woche in den deutschsprachigen Raum: The HISTORY Channel zeigt die erste Folge als exklusive Preview am Dienstag, 26. Mai, um 20:15 Uhr, danach sind alle 20 Episoden der Doku-Serie immer freitags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen zu sehen, zudem stehen sie nach der Ausstrahlung auf Abruf zur Verfügung.

Der Start der von Tom Hanks präsentierten und erzählten Serie im deutschsprachigen Raum ist Teil eines weltweiten Roll-outs. Die Produktion wird in 200 Territorien und 40 Sprachfassungen verfügbar sein und damit nahezu 400 Millionen Haushalte weltweit erreichen. In der deutschsprachigen Fassung wird Tom Hanks' deutsche Stimme - die des Schauspielers und Synchronsprechers Joachim Tennstedt - zu hören sein.

Die Doku-Serie beleuchtet den Zweiten Weltkrieg aus der Perspektive des 21. Jahrhunderts und zeigt, wie er die moderne Welt geprägt hat. Executive Producer der Serie sind Tom Hanks, Gary Goetzman, der Pulitzer-Preisträger Jon Meacham, Nutopia und die A+E Factual Studios.

Seit mehr als achtzig Jahren gilt der Zweite Weltkrieg als der folgenreichste und verlustreichste Krieg der Menschheitsgeschichte. Die neue Doku-Serie zeichnet den Verlauf des Kriegs detailliert nach und stützt sich dabei auf selten gezeigtes Archivmaterial, eine chronologisch erzählte Darstellung sowie Einschätzungen führender Historikerinnen und Historiker. Erzählt von Tom Hanks - der sich seit vielen Jahren mit historischen Stoffen auseinandergesetzt und dies bereits in mehrfach ausgezeichneten Filmen unter Beweis gestellt hat -, stellt die Serie den Krieg in seinem gesamten Verlauf dar.

Die Serie zeichnet den Verlauf des Zweiten Weltkriegs vom Überfall Deutschlands auf Polen über Aufstieg und Niedergang der Achsenmächte nach und beschreibt die militärischen Auseinandersetzungen an Land, zu Wasser und in der Luft - von Stalingrad und der Normandie über den Atlantik und das Mittelmeer bis in die Dschungel und Inselwelten des Pazifiks.

"Der Zweite Weltkrieg mit Tom Hanks" beleuchtet die Auswirkungen des Kriegs auf Soldaten und Zivilbevölkerung, darunter den Holocaust, Widerstandsbewegungen und das Leben an den Heimatfronten. Zugleich thematisiert sie verdeckte Operationen wie Spionage und Entschlüsselungstechniken ebenso wie die industrielle Mobilisierung, die den Kriegsverlauf maßgeblich beeinflusste.

Im Mittelpunkt stehen dabei sowohl die Entscheidungen und das Handeln zentraler politischer und militärischer Akteure - darunter Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt, Dwight D. Eisenhower, Erwin Rommel, Joseph Stalin, Hideki Tojo und Adolf Hitler - als auch die Erfahrungen von Militärangehörigen und der Zivilbevölkerung auf mehreren Kontinenten. Die Darstellung reicht bis zum Beginn des Atomzeitalters und zu den politischen Spannungen der Nachkriegszeit, in der aus den Alliierten des Krieges Gegner im Kalten Krieg wurden, und zeichnet so ein umfassendes und zugleich menschlich geprägtes Bild eines Krieges, der die moderne Welt nachhaltig veränderte.

Der HISTORY Channel arbeitete bei der Realisierung der Serie mit dem National WWII Museum in New Orleans, Louisiana, zusammen und bezog dabei die Expertise von Historikerinnen und Historikern des Museums sowie weiterer Fachleute ein.

"Der Zweite Weltkrieg mit Tom Hanks" (Originaltitel: "World War II with Tom Hanks") wird für The HISTORY Channel von Nutopia und den A+E Factual Studios in Zusammenarbeit mit Motion Entertainment, einem Unternehmen von WPP Media, produziert. Für Nutopia fungieren Ben Goold, Jane Root und Steve Condie als Executive Producer. Für A+E Factual Studios übernehmen Sharon Scott, Steve Ascher, Matt Pearl und Andy Seestedt diese Funktion. Tom Hanks und Gary Goetzman zeichnen ebenfalls als Executive Producer verantwortlich, ebenso Jon Meacham. Bei Motion Entertainment übernimmt Chet Fenster diese Rolle. Seitens The HISTORY Channel fungieren Eli Lehrer, Mary E. Donahue und Jennifer Wagman als Executive Producer.

Weitere Informationen zu The HISTORY Channel sind unter history.de, facebook.com/HISTORYdeutschland, instagram.com/history_de sowie youtube.com/historyde zu finden.

Original-Content von: The HISTORY Channel, übermittelt durch news aktuell