TV-Tipp "Enslaved - Auf den Spuren des Sklavenhandels"- Deutsche TV-Premiere mit Hollywood-Star Samuel L. Jackson

Anmoderationsvorschlag: "Black Live Matters" - eine Bewegung, die in den vergangenen Monaten eine immer größere Bedeutung gewonnen hat - vor allem in den USA, wo Rassismus immer noch an der Tagesordnung zu sein scheint, weil er tief in der Geschichte des Landes verwurzelt ist. Hollywood-Star Samuel L. Jackson geht diesen Wurzeln auf den Grund und begibt sich in der Dokumentation "Enslaved" auf die Spuren des transatlantischen Sklavenhandels und auf eine Reise zu seinen eigenen Wurzeln. Der TV-Sender HISTORY zeigt die sechsteilige Doku-Serie vom 27. bis 29. November als deutsche TV-Premiere im Rahmen des Themenwochenendes "Black History Matters". Helke Michael durfte schon mal reinschauen.

Sprecherin: Mehr als zwölf Millionen Menschen wurden aus ihrer afrikanischen Heimat entführt und vor allem in die neue Welt verkauft. Der Sklavenhandel war ein lohnendes Geschäft und nahm unvorstellbare Dimensionen an.

O-Ton 1 (Enslaved - Auf den Spuren des Sklavenhandels, 16 Sek.): "Der transatlantische Sklavenhandel erstreckte sich über einen Zeitraum von mehr als 300 Jahren. Über 45.000 Mal überquerten die Schiffe das Meer. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde der Handel zwar verboten, lief aber illegal weiter. "

Sprecherin: Nicht alle Schiffe erreichten das Ziel. Mehr als 2,5 Millionen versklavte Menschen kamen auf See um. Hollywood-Star Samuel L. Jackson begibt sich in der Doku-Serie "Enslaved" mit einem Team aus Journalisten und Forschern unter anderem auf die Suche nach versunkenen Sklavenschiffen.

O-Ton 2 (Enslaved - Auf den Spuren des Sklavenhandels, 25 Sek.): "'Die 'Guererro' war mit 600 Menschen an Bord nach Kuba unterwegs. Sie musste an den Bahamas vorbeisegeln, wo die 'HMS Nimble' der Royal Navy bereit lag, um illegale Sklavenschiffe abzufangen. Nach einer Verfolgungsjagd kam es zu einem Gefecht. Während der Nacht liefen beide Schiffe vor Key Largo in Florida auf einem Korallenriff auf. Das Wrack liegt auf dem Meeresboden wie Puzzleteile dieser Geschichte."

Sprecherin: Damit liefert es neue Erkenntnisse über das Schicksal der versklavten Menschen.

O-Ton 3 (Enslaved - Auf den Spuren des Sklavenhandels, 15 Sek.): "Da unten liegen jede Menge wichtige Artefakte, wie diese hier. Stücke, die wir aus anderen Wracks geborgen haben." "Was ist das?" "Eine Zahnzange." "Ich habe gehört, dass Sklaven oft aus Protest die Nahrung verweigerten. Man zog Ihnen die Zähne, damit man sie besser zum Essen zwingen konnte."

Sprecherin: Denn nur kräftige Sklaven fanden auch Käufer. Aber Jackson will mit der Doku nicht nur millionen versklavten Menschen eine Stimme geben. Für ihn ist es auch eine Suche nach den eigenen Wurzeln:

O-Ton 4 (Enslaved - Auf den Spuren des Sklavenhandels, 20 Sek.): "Ich wollte mehr wissen und habe einen DNA-Test zur Herkunftsbestimmung gemacht. Meine Vorfahren kamen aus Gabun und gehörten dem Benga-Stamm an. Ich will meinen eigenen Wurzeln nachspüren und erfahren, wie meine Vorfahren gelebt haben. Ich bin neugierig, inwieweit mein Leben durch meine afrikanische Herkunft geprägt wurde."

Abmoderationsvorschlag: Die Doku-Serie "Enslaved - Auf den Spuren des Sklavenhandels" mit Hollywood-Star Samuel L. Jackson läuft vom 27. bis 29. November beim Sender HISTORY. 21:55 Uhr startet die Serie als deutsche TV-Premiere im Rahmen des Themenwochenendes "Black History Matters".

