Altersbericht zur Digitalisierung - Lebenserfahrung kann helfen

Schon längst warnen renommierte Wissenschaftler, die Computertechnologie bedrohe die Menschheit. Es ist da von der "Information Catastrophe" die Rede, von der Informationskatastrophe also, weil Informationen und der daraus resultierende Ressourcenverbrauch die Welt ins Chaos stürzen. Hier können und sollten die Jungen von den Alten lernen. Denn im Gegensatz zu ihren Enkeln wissen die Großeltern bereits, was Chaos in der Welt den Menschen antun kann. Da hilft keine App, da hilft nur Lebenserfahrung.

