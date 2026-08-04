EKD - Evangelische Kirche in Deutschland

Jahresbericht 2025 der Stiftung KiBa erschienen

Mehr als 1,1 Millionen Euro wurden für den Erhalt von Kirchen aufgewendet

Hannover (ots)

Hannover (4. August 2026). Mit einer Gesamtsumme von 1,14 Millionen Euro hat die Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland (Stiftung KiBa) im Jahr 2025 bundesweit 103 Projekte gefördert. Das geht aus dem umfangreich illustrierten Jahresbericht hervor, der alle Förderprojekte, die Aktivitäten der Stiftung KiBa und ihre Ein- und Ausgaben im vergangenen Jahr präsentiert.

Die Zukunft von Kirchen werde vielerorts neu verhandelt, so der Vorstandsvorsitzende der Stiftung, Landesbischof Ralf Meister. „Was über Jahrzehnte selbstverständlich schien, steht zur Disposition“, schreibt er im Vorwort des Jahresberichts der von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) gegründeten Stiftung. Das zeigt sich beispielhaft an einer Reportage über die Dorfkirche in Deetz (Landkreis Stendal). Dort wird geschildert, wie die Sanierung einer Kirche gemeinschaftliches Engagement gerade in ländlicher Region nachhaltig beleben kann. Auch der Erhalt der Dorfkirche in Deetz war nicht gewiss. „Nahezu alle Landeskirchen befinden sich in Prozessen der Gebäudebedarfsplanung“, so Landesbischof Ralf Meister. „Lange wurden Kirchen vor allem nach ihrer Funktion für die kirchliche Praxis beurteilt. Heute reicht ihre Bedeutung darüber hinaus“. Auch für die Stiftung KiBa bedeute das: „Jede Förderentscheidung wirft Fragen auf, die sich nicht allein mit Kennzahlen beantworten lassen.“

Präsentiert werden auf 114 Seiten außerdem die Menschen, die dahinterstehen: das Team rund um Geschäftsführerin Dr. Catharina Hasenclever im Stiftungsbüro in Hannover, der Vorstand der Stiftung und der Förderverein.

Für Einblicke in die antragstellenden Projekte und damit für gute Grundlagen einer Förderentscheidung sorgen 15 Regionalbeauftragte, die im Jahresbericht genannt sind. Ein Kapitel über den „Preis der Stiftung KiBa“ macht anschaulich, wie die Stiftung die immer wichtiger werdende erweiterte Nutzung und Öffnung von Kirchen unterstützt.

Die Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland (Stiftung KiBa) ist eine Stiftung der EKD und der evangelischen Landeskirchen. Seit 1999 hat sie Zusagen für Sanierungsvorhaben in Höhe von mehr als 42 Millionen Euro geben können. Für dieses Jahr sind bislang Förderzusagen von 1,3 Millionen Euro vorgesehen. 3.400 Mitglieder engagieren sich bundesweit im „Förderverein der Stiftung KiBa e. V.“ Weitere Informationen: www.stiftung-kiba.de

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