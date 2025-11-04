Bibel TV

Staffelstart bei Bibel TV: "Don Matteo" mit Terence Hill geht am 14.11. um 21:20 Uhr in die 7. Runde

Deutsche TV-Erstausstrahlung - ab 21.11. jeweils freitags um 20:15 Uhr

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Die siebte Staffel der beliebten Serie "Don Matteo" mit Terence Hill als sympathischem Pfarrer und Hobby-Kriminalisten startet Freitag, den 14. November, um 21:20 Uhr. Alle weiteren Folgen strahlt Bibel TV wie gewohnt freitags um 20:15 Uhr aus.

Don Matteo macht sich durch seine Ambitionen als selbsternannter Ermittler nicht immer nur Freunde. Doch immerhin sind seine Ausflüge in die Polizeiarbeit meist von Erfolg gekrönt. Das wiederum ermuntert seinen guten Freund, den Polizisten Antonino "Nino" Cecchini, dem radelnden Pfarrer immer wieder neue Fälle zuzustecken. Ohne dessen Empathie und Menschenkenntnis ginge da natürlich gar nichts, weswegen ihn die Carabinieri trotz Rivalitätsgeplänkels schlussendlich gewähren lassen. Denn in guter Tradition seines Pendants "Pater Brown" ist Don Matteo immer genau dann zur Stelle, wenn es im Bergstädtchen Gubbio wieder einen kniffligen Fall zu lösen gibt. Dabei ist das Gebet seine Waffe und die Soutane seine Uniform. Zur Seite stehen ihm Messdiener Pippo und seine Haushälterin Natalina.

Die italienische Serie wurde ab 2000 über 20 Jahre hinweg in der italienischen Kleinstadt Gubbio gedreht und ist ein Herzensprojekt des Hauptdarstellers Terence Hill. Für ihn war die Synchronisierung der Episoden ins Deutsche ein wichtiges Anliegen, da er auch deutsche Wurzeln besitzt - seine Mutter stammte aus Lommatzsch bei Dresden. Anlässlich eines früheren Interviews für Bibel TV sagte Terence Hill: "Ich bin sehr stolz und glücklich, dass ,Don Matteo' nun endlich den Weg nach Deutschland gefunden hat. Ich wünsche den Zuschauern dabei viel Spaß und Unterhaltung und hoffe, ,Don Matteo' findet den Weg in die Herzen der Deutschen". Dieser Wunsch ist in Erfüllung gegangen.

Bibel TV Erstausstrahlung: "Don Matteo" Staffel 7. Am 14.11 um 21:20 Uhr, ab dann wie gewohnt jeweils freitags um 20:15 Uhr auf Bibel TV.

Weiterführende Links: http://www.bibeltv.de/presse

Über Bibel TV: Bibel TV ist ein christlich-ökumenisches Medienhaus mit Sitz in Hamburg. Neben dem 24-stündigen Fernsehprogramm und einem Programmheft gehören zu dem Angebot von Bibel TV eine umfassende Premium-Mediathek und verschiedene Apps und Social Media-Kanäle. Auf seiner Streaming-Plattform verbreitet Bibel TV neben seinem eigenen Programm auch christlichen Content anderer Anbieter (EWTN, Hope TV, K-TV) sowie über www.meingottesdienst.com/ Live-Gottesdienste aller christlichen Konfessionen mit über 120 Partner-Gemeinden.

Das Fernsehprogramm von Bibel TV ist neben dem Web-Stream im deutschsprachigen Raum (D/A/CH) über ASTRA sowie in Deutschland über DVBT2 HD zu empfangen. Bibel TV ist eine gemeinnützige GmbH und hat 16 Gesellschafter, dazu gehören die katholische und die evangelische Kirche in Deutschland mit jeweils 12,75 % der Anteile.

Original-Content von: Bibel TV, übermittelt durch news aktuell