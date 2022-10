Bibel TV

Deutschlandpremiere: Bibel TV startet Serie "Don Matteo" mit Terence Hill

Die beliebte italienische Krimikomödie läuft ab 11. November, jeweils freitags um 20:15 Uhr: Ein Pfarrer auf Verbrecherjagd

Hamburg (ots)

In deutscher Erstaufführung strahlt Bibel TV ab 11. November exklusiv die Serie "Don Matteo", die italienische Variante der klassischen "Pater Brown"-Erzählungen, aus. Der mit ausgeprägtem kriminalistischen Spürsinn gesegnete Pfarrer Don Matteo, dargestellt von Terence Hill, löst Kriminalfälle in der Kleinstadt Gubbio schneller als die örtlichen Carabinieri, was dort nicht nur auf Zustimmung stößt - insbesondere nicht bei Polizeichef Capitano Olivieri Anceschi. Don Matteos Informant kommt jedoch aus deren eigenen Reihen: Polizist Antonio Cecchini ist ein guter Freund des Pfarrers und hat nichts gegen dessen Unterstützung bei der Verbrechensbekämpfung einzuwenden.

Die Serie "Don Matteo" läuft seit 7. Januar 2000 mit großem Erfolg im italienischen Fernsehen auf Rai 1. Ca. 9 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten dort die Serie vor den Bildschirmen. 2021 startete die 13. Staffel. Bibel TV hat die ersten Staffeln exklusiv ins Deutsche übersetzen lassen. Terence Hill wird dabei von Dennis Schmidt-Foss gesprochen, der hierzulande u.a. auch als deutsche Synchronstimme von US-Star Ryan Reynolds bekannt ist.

Für Terence Hill war die Rolle des Geistlichen mit kriminalistischen Ambitionen und großer Menschenkenntnis eine Wunschrolle. Die Serie spielt in der kleinen Stadt Gubbio in der Provinz Perugia in Umbrien. Terence Hills Mutter stammt aus Lommatzsch bei Dresden, wo er in den 1940er Jahren als Kind bei seinen Großeltern lebte. Diese Verbundenheit ist bei ihm auch noch heute lebendig: "Ich bin sehr stolz und glücklich, dass ,Don Matteo' nun endlich den Weg nach Deutschland gefunden hat. Ich wünsche den Zuschauern dabei viel Spaß und Unterhaltung und hoffe ,Don Matteo' findet den Weg in die Herzen der Deutschen. Es würde mir persönlich sehr viel bedeuten, da ich im Herzen immer ein halber Deutscher war", sagte Terence Hill bei einem Interview für Bibel TV.

Die Serie "Don Matteo" wird von der italienischen Produktionsfirma Lux Vide in Zusammenarbeit mit Rai Fiction in Szene gesetzt - ebenso wie die Produktion "Die Bergpolizei - Ganz nah am Himmel", die - ebenfalls mit Hauptdarsteller Terence Hill - seit dem 1. April 2022 bei Bibel TV zu sehen ist.

Don Matteo - Staffel 1. Ab 11. November 2022, jeweils freitags um 20:15 Uhr exklusiv auf Bibel TV

11.11. Folge 1: Der Fremde - In der ersten Folge kehrt Don Matteo als neuer Gemeindepfarrer in seine alte Heimat zurück. Kurz nach seiner Ankunft wird die Leiche eines kroatischen Einwanderers im Fluss gefunden. Die Polizei geht von einem Selbstmord aus, doch nach einer Begegnung mit der verzweifelten Witwe ermittelt Don Matteo auf eigene Faust.

18.11. Folge 2: Eine Routine-Operation - Als die kleine Angela bei einer Operation ins Koma fällt, beschuldigen die Eltern den Anästhesisten Giuliani. Don Matteo steht den Eltern mit Rat und Gebet bei. Als jedoch der Arzt tot aufgefunden wird, fällt der Verdacht auf den Vater des Mädchens. Dann macht Don Matteo eine schockierende Entdeckung ...

25.11. Folge 3: Der Mut zur Aussage - Im Dorf wird fleißig geheiratet. Da staunen die Leute nicht schlecht, als auch Don Matteo mit einer weiß gekleideten Frau auf dem Fahrrad an ihnen vorbeifährt. Das Gerede ist groß ...

Über Bibel TV: Bibel TV ist ein multimedial aufgestelltes, an christlichen Werten orientiertes Medienhaus mit Sitz in Hamburg. Zu seinen Angeboten gehören neben dem 24-stündigen TV-Vollprogramm das Programmheft, eine umfassende Mediathek, verschiedene Apps und Social Media-Kanäle. Außerdem bietet Bibel TV eine Streaming-Plattform für Live-Gottesdienste aller christlichen Konfessionen mit 110 Partner-Gemeinden an: https://www.bibeltv.de/live-gottesdienste/.

Das Fernsehprogramm von Bibel TV ist im deutschsprachigen Raum (D/A/CH) über ASTRA sowie in Deutschland über den digitalen Antennenstandard DVBT-T2 HD zu empfangen; außerdem im Web-Stream über https://www.bibeltv.de/livestreams/bibeltv/.

Bibel TV ist eine gemeinnützige GmbH und hat 16 Gesellschafter, dazu gehören die katholische und evangelische Kirche in Deutschland mit jeweils 12,75 % der Anteile.

