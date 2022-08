Bibel TV

Bibel TV: Highlights im September

Wiedersehen mit beliebten Serien: "Anne auf Green Gables", "Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens" mit Andie Mac Dowell und "Marokko: Liebe in Zeiten des Krieges"

Hamburg

Zum Ausklang des Sommers starten gleich drei beliebte Produktionen neu und ergänzen das Serien-Repertoire von Bibel TV - neben "Die Bergpolizei", "Ein Engel auf Erden" und "Ein Hauch von Himmel". Außerdem: der mehrfach preisgekrönte Animationsfilm "Die Pilgerreise" nach der literarischen Vorlage "The Pilgrim`s Progress" von John Bunyan wird am 10. September um 22:10 Uhr ausgestrahlt.

Mit Gewissensfragen rund um den Schutz ungeborenen Lebens beschäftigen sich zwei Filme am 03. September. Um 20:15 Uhr zeigt Bibel TV den Film "Ihr Wille geschehe": In dem aufsehenerregenden Prozess "Roe gegen Wade" entscheidet 1973 der Oberste Gerichtshof der USA, dass staatliche Gesetze, die Abtreibungen verbieten, gegen die Verfassung der Vereinigten Staaten verstoßen. Um 22:05 Uhr beschäftigt sich der Film "Unplanned - Was sie sah, veränderte alles!" mit der Perspektive einer Ärztin, die Schwangerschaftsberatungen durchführt.

Und: Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus! Am Samstag den 1.Oktober feiert Bibel TV sein 20jähriges Bestehen mit einem großen ökumenischen Dankesgottesdienst im Kölner Dom. Zu dem 90-minütigen Festakt werden Rainer Maria Kardinal Woelki und der Landesbischof der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, Ernst-Wilhelm Gohl, erwartet. Der Gottesdienst beginnt um 12:00 Uhr und wird live auf Bibel TV übertragen - sowohl im Fernsehprogramm, als auch über die Streaming-Plattform. Mehr aktuelle Infos zum Jubiläum gibt es laufend bei Bibel TV unter www.bibeltv.de.

Gott & die Welt:

Live-Gottesdienste auf Bibel TV:

04.09. 10:00 Aus dem Berliner Dom

11.09. 10:00 Aus dem Salzburger Dom: Erntedankfest aus Österreich

18.09. 10:00 Aus dem Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg

25.09. 10:00 Aus dem Kölner Dom: Jubiläum - 700 Jahre Hochchor

Tägliche Live-Gottesdienste am Morgen: "startklar - mit Gott in den Tag"

Mo.- Fr. 06:30 Heilige Messe aus dem Salzburger Dom

Mo.- Sa. 08:00 Heilige Messe live aus dem Kölner Dom

An Feiertagen kann das Programm von dem Schema abweichen.

Gottesdienste im Livestream von Bibel TV -Zusätzlich zu den Live-Gottesdiensten im Fernsehen überträgt Bibel TV viele weitere Gottesdienste auf seiner Livestream-Plattform www.bibeltv.de/live-gottesdienste/. Viele davon sind nun ebenfalls zeitversetzt abrufbar! Interessierte finden hier ein umfangreiches, tagesaktuelles Angebot der Bibel TV Partnergemeinden aller christlichen Konfessionen. Zu den Partnergemeinden, deren Gottesdienste regelmäßig übertragen werden, gehören der Kölner Dom, der Dom zu Salzburg, der Berliner Dom, Gottesdienst aus Siebenbürgen, sowie das ICF Zürich.

Unsere Livestream-Auswahl für September

01.09. 06:30 Frühmesse aus dem Salzburger Dom

02.09. 08:00 Hl. Messe aus dem Kölner Dom

04.09. 10:00 Hl. Messe aus der Erzdiözese München Freising

04.09. 09:30 Gottesdienst aus der SELK Dreieinigkeitsgemeinde, Dresden

10.09. 18:00 Gottesdienst aus dem Berliner Dom

12.09. 18:00 Gottesdienst aus der Elim Kirche, Hamburg

12.09. 18:00 Montagsmesse aus dem Stift Heiligenkreuz, Österreich

18.09. 11:25 Gottesdienst aus der Elim Kirche, Hamburg

25.09. 09:00 Ev. Gottesdienst aus Siebenbürgen

25.09. 10:00 Gottesdienst aus dem Berliner Dom

26.09. 19:00 Bible Studies, aus der New Life Church, Düsseldorf

01.10. 12:00 Dankesgottesdienst 20 Jahre Bibel TV aus dem Kölner Dom

... und viele weitere Übertragungen. Aktuelle Informationen dazu im Link zur Livestream-Plattform.

Gesprächssendungen und Lebenshilfe

Bibel TV Das Gespräch - immer Mo., 21:50 Uhr / Wdh. Di.,11:30 Uhr

05.09.: Lisa und Lukas Repert: Warum wir glauben - Lisas und Lukas' Lebenswege verliefen unterschiedlich. Was sie verbindet: Beide mussten schon in sehr jungen Jahren schwere Krisen bewältigen.

12.09.: Johannes Roller: Vom traurig-schönen Leben mit meinem Sohn -Tobias ist schwer krank und erzählt im Krankenhaus von Hoffnung und von Gott. Im Gespräch berichtet nun Tobias' Vater Johannes vom herausfordernden Leben mit seinem Sohn.

19.05.: Margret Meier: Was mach' ich jetzt noch mit Jesus? - Margret Meier erzählt aus einem Leben mit Aufträgen, Enttäuschungen und großen und kleinen Wundern.

26.09.: Chris Lass: Nicht den Glauben verlieren! -Chris Lass hat schon früh einen schweren Verlust erlebt. Wie kommt es, dass er dennoch so überzeugt von Gott singt?

Talksendungen

Fr., 16.09., 22:30 Uhr

Late Light Show -Das Trio Mitch, Anton und Tim zeigt, was positiver Lifestyle und Glaube für sie bedeutet.

Immer So., 21:45 Uhr

ERF Jess - Talkwerk -Simone Merz und Ingo Marx begrüßen im Talkwerk Menschen, die sich engagieren: Als Künstlerinnen und Autoren, Sportlerinnen und Musiker. Außerdem stellen sie interessante Personen mit besonderen Lebenswegen oder außergewöhnlichen Erlebnissen vor.

Naturdokumentationen - jeweils Mittwoch ab 20:15 Uhr

07.09., 20:15 Uhr: Namibia - Flüsse aus Sand -die Dokumentation zeigt atemberaubende Bilder aus dem Leben in der Wüste.

07.09., 21:10 Uhr: Planet der Papageien - Papageien begeistern seit jeher Menschen durch ihre Intelligenz und Gelehrigkeit. Doch die meisten Arten sind in der Wildnis vom Aussterben bedroht.

14.09., 20:15 Uhr: Wanderer zwischen den Welten - das Rätsel der Aale

14.09., 21:10 Uhr: Bienen - eine Welt im Wandel -Unsere Honigbienen befinden sich in einer Krise. Unsere wichtigsten Bestäuber sind inzwischen geschwächt, viele Bienenvölker sterben. Was kaum einer weiß: Es gibt tausende unerforschte Bienenarten, die unsere zukünftigen Bestäuber sein könnten. In der Dokumentation besucht das Drehteam Forscher und Imker in Panama, den USA und Deutschland, um die unbekannte Welt dieser vernachlässigten Bienenarten zu erforschen - und würdigen ganz nebenbei deren Schönheit durch faszinierende Bilderwelten.

21.09., 20:15 Uhr: Das heimliche Leben der Hirsche - Weißwedelhirsche im Norden der USA

21.09., 21.15 Uhr: Flügel, Schnabel, Superhirn - Von wegen "Spatzenhirn": Vögel sind intelligenter als wir denken, sonst könnten sie auch kaum überleben. Doch können sie auch Aufgaben lösen, an denen Schimpansen scheitern?

28.09., 20:15 Uhr: Arena der Elefanten - Biologin Caitlin O'Connell beobachtete dramatische Machtkampf der Elefanten aus unmittelbarer Nähe

28.09., 21:10 Uhr: Auf leisen Pfoten - Spaniens letzte Luchse

Wieder im Programm: Unsere beliebten Serien

Anne auf Green Gables - Neunstart: Ab Mi., 14.09. jeweils Mo.-Fr., 18:00 Uhr

Die liebevolle Klassiker-Spielfilmreihe ist wieder regelmäßig im Programm! Die kanadische Adaption des gleichnamigen Kinderromans von Lucy Maud Montgomery spielt Ende des 19. Jahrhundert: Eigentlich wollten Matthew Cuthbert (Richard Farnsworth) und seine Schwester Marilla (Colleen Dewhurst) einen Waisenjungen aufnehmen. Doch durch ein Versehen wird Anne Shirley (Megan Follows) zu ihnen auf die Farm auf Prince Edward Island geschickt. Das Waisenmädchen Anne ist eine Träumerin und hat ein Händchen dafür, von einem Schlamassel in den nächsten zu geraten. Dennoch schließt der alte Farmer Matthew das Mädchen sofort ins Herz. Ganz anders seine Schwester. Trotzdem willigt sie ein, das Mädchen auf Green Gables zu behalten. Für Anne beginnt eine Zeit zwischen Herausforderung und Abenteuer.

Marokko: In Zeiten des Krieges - Neustart: ab Fr., 23.09., jeweils 20:15 Uhr

1920er: Spanien führt Krieg in Marokko. Die spanischen Truppen haben viele Verluste und Verletzte zu verzeichnen. Die medizinische Not ist groß. Daher beschließt die spanische Königin, eine spezielle Gruppe junger Krankenschwestern zur medizinischen Unterstützung nach Marokko zu schicken. Das Besondere: Die meisten von ihnen sind aus adeligem Hause und haben gerade einmal einen Schnellkurs in Krankenpflege hinter sich. Eine von ihnen ist die musisch begabte Julia. Sie ist die Einzige, die noch über keinerlei medizinische Ausbildung verfügt.

Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens Neustart: Ab Mi., 28.09. jeweils Mo.-Fr., 18:30 Uhr

Olivia Lockhart (Andie MacDowell) lebt und arbeitet als Amtsrichterin in der Kleinstadt Cedar Cove. Ihr Leben dreht sich um ihre Familie, ihre Freunde und vor allem um das Gericht. Ihr großer Traum ist zum Greifen nah, als Olivia für die Stelle der Bundesrichterin vorgeschlagen wird. Doch dafür müsste sie ihre geliebte Heimat verlassen. Außerdem entwickelt sich aus der anfänglichen Freundschaft zwischen ihr und Jack Griffith, der seit kurzem Herausgeber des 'Cedar Cove Chronicle', eine Beziehung, die sie geheim halten wollen. - Nach der gleichnamigen Buchreihe der amerikanischen Autorin Debbie Macombert.

Mehr Infos zur Serie: https://www.bibeltv.de/programm/sendereihen-a-z/cedar-cove

Reihen:

Klassiker der Filmgeschichte: Das Alte Testament

Immer So., 20:15 Uhr

Die Bibel -Legendäre Monumentalverfilmung des Alten Testaments mit Weltstarbesetzung. Bibel TV zeigt im September vier von insgesamt 16 Filmen des Gesamtwerks, das zwischen 1994 -1999 entstand. Danach wurden 5 weitere Episoden aus dem Neuen Testament gedreht.

04.09.: Apokalypse -Apostel Johannes schreibt seine Visionen vom Himmelreich, vom nahenden Weltuntergang und von der Wiederkunft des Messias auf.

11.09.: Die Schöpfung-Der Beginn der Geschichte der Menschheit

18.09.: Abraham (1) -Der alternde Abraham folgt Gottes Zusage, dass er zum Begründer eines ganzen Volkes werden soll

25.09.: Abraham (2) -Abrahams prophezeite Nachkommen sorgen für Zwietracht

Die Bibel - Serien-Neuverfilmung, jeweils Do., 20:15 in Doppelfolgen

01.09.: Das gelobte Land / Könige und Propheten

08.09.: Babylon/ Hoffnung

15.09.: Der Weg/ Verrat

22.09.: Die Passion / Frohe Botschaft

Bibel TV Spielfilm-Highlights im September

Sa., 03.09., 20:15 Uhr

Ihr Wille geschehe - Spielfilm, USA 2019 - Mit Jon Voight, Lucy Davenport, Nick Loeb

USA 1973: Das oberste Gericht muss im Prozess "Roe gegen Wade" entscheiden, der das ganze Land zu spalten droht. Es geht um die Frage, ob eine Schwangere das Recht hat, abzutreiben. Gegner und Befürworter stehen sich in einem erbitterten Kampf gegenüber. Ein Hauptvertreter der Pro-Choice-Bewegung ist der bekannte Abtreibungsarzt Dr. Bernard Nathanson. Er hat sich immer als Retter der Frauen betrachtet, doch im Laufe der Zeit hinterfragt er seine Rolle, und es überkommen ihn starke Zweifel...

Sa, 03.09., 22:05 Uhr

Unplanned - Was sie sah, veränderte alles! - Spielfilm, USA 2019

Abby Johnson (Ashley Bratcher) arbeitet bei dem Unternehmen "Planned Parenthood". Dort berät sie Frauen, die über einen Schwangerschaftsabbruch nachdenken. Davon überzeugt, den Frauen zu helfen, denen sie zu einer Abtreibung rät, wird sie eines Tages gebeten, im OP auszuhelfen. Was sie dort sieht, ändert alles für Abby. Sie schließt sich einer Organisation an, die für das Leben kämpft, und verärgert damit ihren ehemaligen Arbeitgeber.

Sa., 10.09., 20:15 Uhr

Lügen haben kurze Beine - Spielfilm, USA 2020 - Mit Caleb Milby, Rachel Cameron, Jonathan Bocinsky - Regie: Brett Varvel

Sean ist im Prinzip ein guter Junge. Er hilft seinen Eltern und arbeitet als zuverlässiger Mitarbeiter bei der örtlichen Tankstelle. Er möchte die attraktive Melissa für sich gewinnen, doch ganz anders als er kommt sie aus einem wohlhabenden Elternhaus und ist gewohnt, einige Ansprüche zu stellen. Als Melissa ihn zum Schulball begleiten will, kann Sean sein Glück kaum fassen - und doch stellt ihn dies vor eine große Herausforderung: Wovon soll er sich einen Smoking leihen - und geschweige denn eine Limousine? Als eine Stammkundin im Lotto gewinnt, ohne es zu wissen, gerät Sean in Versuchung ...

Sa., 10.09., 22:10 Uhr

Die Pilgerreise - Animationsfilm, USA 2019 nach dem Klassiker "The Pilgrim`s Progress" von John Bunyan.

Die Leinwand-Adaption der christlichen Buchvorlage aus dem Jahr 1678 erzählt in epischen Bildern die himmlische Geschichte von Christian Pilger und beschreibt den Weg eines Menschen zu seinem Glauben. - Durch Zufall findet Christian ein Buch und erkennt, dass vieles um ihn herum falsch läuft. Er liest von einem bevorstehenden Krieg und von der "Himmlischen Stadt". Kriege, Angst und Schmerz soll es dort nicht geben. Seine Entscheidung steht fest! Weil er aber seine Familie nicht überzeugen kann, macht sich Christian allein auf den Weg. Eine abenteuerliche Pilgerreise in die "Stadt des Lichts" beginnt. Unterwegs begegnet Christian den unterschiedlichsten Kreaturen und Verlockungen. Er muss Widerstände überwinden und sich dabei immer wieder neu entscheiden. - Das Buch "The Pilgrim`s Progress" gehört zu den bedeutenden Werken der christlichen Literatur und wurde aus dem Englischen in mehr als 200 Sprachen übersetzt. Beim "Christian Worldview Film Festival 2020" erhielt der Animationsfilm "Die Pilgerreise" gleich zwei Auszeichnungen: "Bester Christlicher Feature Film" und "Beste Filmmusik".

Sa., 17.09., 20:15 Uhr

Do you believe - Glaubst du an Gott? - US-Spielfilm, 2015 - Mit Ted McGinley, Sean Astin, Mira Sorvino, Valerie Domínguez, Liam Matthews u.a.

Während einer nächtlichen Autofahrt wird Pastor Matthew durch einen Straßenprediger inspiriert. Schlagartig erinnert er sich daran, dass wahrer Glaube immer auch Taten erfordert: Die eigene Überzeugung sollte also nicht nur gedacht und gesagt, sondern auch gelebt werden. Auf seiner folgenden Reise wird er von Gott begleitet und trifft als Prüfung auf zwölf Menschen, deren Leben aus der Bahn gelaufen ist: Arzt Dr. Farell glaubt nicht an Wunder und fühlt sich in seiner Arbeit nicht genug wertgeschätzt. Samantha versucht, eine gute Mutter zu sein, lebt aber momentan auf der Straße. Und eine Krankenschwester streitet sich vehement mit ihrem Freund, einem Polizisten...

Sa., 17.09., 22:10 Uhr

Selfie Dad - Mein Vater, der Youtube-Star - Spielfilm, USA 2020

Bens Job in einer Filmproduktion langweilt ihn: Er arbeitet für eine Fernsehshow, die sich mit Blumen beschäftigt. Viel lieber wäre er ein cooler YouTube-Star mit einem eigenen Format. Seine Unzufriedenheit im Job bekommt auch seine Familie zu spüren - in seiner Ehe kriselt es. Als er sich eines Abends bei dem vergeblichen Versuch filmt, eine Toilette zu reparieren, lädt sein Sohn das Video ins Internet hoch - mit großem Erfolg: Der Clip wird zum Youtube-Hit. Ben setzt ab jetzt alles auf seine Internetfilme. Allerdings läuft nicht alles wie geplant, und bald steht er vor schwierigen Entscheidungen, die seine Familie und seinen Glauben betreffen. Könnte die Bibel einen Rat für ihn haben? - Mit Comedian Michael Jr.

Sa., 24.09., 20:15 Uhr - Deutsche Erstausstrahlung

Gott ist nicht tot 4 - Wir sind das Volk - Spielfilm, USA 2021 - mit David A.R. White

Vierter und neuester der Reihe "Gott ist nicht tot": Pastor Dave Hill wird gebeten, eine Gruppe christlicher Familien zu unterstützen, die ihre Kinder zu Hause unterrichten wollen. Einige Regierungsstellen haben sich bereits eingeschaltet, um diese Form von Homeschooling zu unterbinden. Die Familien und der Pastor wollen gegen das Verbot klagen, da sie sich in ihren Rechten beschnitten fühlen. Die Frage wird Teil einer breiten politischen Auseinandersetzung. Dave wird nach Washington beordert wird, um in einer Anhörung vor dem Kongresses auszusagen.

Sa., 24.09., 21:50 Uhr

Small Group - Ein Spion im Hauskreis -Spielfilm, USA 2018 - Mit Sterling Hurst, Emily Dunlop, Matt Chastain - Regie: Matt Chastain

Scott Cooper ist ein talentierter Dokumentarfilmer. Für ein Projekt soll er über evangelikale Christen berichten. Sein Produzent will daraus eine reißerische Doku machen und zwingt Scott, undercover in eine Gemeinde zu gehen und diese heimlich zu filmen. Scott mietet für sich und seine Familie ein Haus, und taucht wie geplant in das Gemeindeleben ein, um das Vertrauen der Mitglieder zu gewinnen. Seine Frau Mary und er besuchen einen Hauskreis (Small Group). Für die Dokumentation hat er zwei Kameras am Körper, um genügend Material zu sammeln. Aber durch seine Begegnungen mit den Menschen dort kommen ihm Skrupel über sein Tun.

