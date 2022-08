Bibel TV

Bibel TV Highlights im August: Atemberaubende Naturdokus aus allen Teilen der Welt

Die Filme zeigen die Schönheit der Schöpfung - und mahnen auch zum Erhalt der lebenswichtigen Naturreservate

Jeweils am Mittwoch zeigt Bibel TV von 20:15 bis 22:00 Uhr die faszinierenden, wilden Lebenswelten rund um den Globus und porträtiert die beeindruckende Artenvielfalt der dort heimischen Tiere. Die Filmserie dokumentiert auch eindringlich, wie wichtig es ist, die letzten natürlichen Paradiese der Erde vor Raubbau und Rodung zu schützen. - Ein weiteres Highlight: Das Porträt der bayerischen Schauspielerin Marianne Sägebrecht in der Reihe "Bibel TV Das Gespräch" am Mittwoch, 31.08. um 11:30 Uhr. Marianne Sägebrecht, die in den 80er Jahren als Hauptdarstellerin der bayerisch-amerikanischen Kultfilme "Out of Rosenheim" und "Rosalie Goes Shopping" brillierte, setzt sich heute für sterbende Menschen ein, engagiert sich in einem Hospiz in München und glaubt an ein Leben nach dem Tod.

Immer lohnend ist auch ein Blick in das Livestream-Portal von Bibel TV: Hier werden tagesaktuell Gottesdienste von insgesamt über 100 Partnergemeinden übertragen. Inzwischen kann das Portal auch zeitversetzt genutzt werden und macht so den virtuellen Kirchenbesuch besser planbar - zum Beispiel während des Sommerurlaubs.

Live-Gottesdienste auf Bibel TV:

07.08. 10:00 Aus dem Salzburger Dom

14.08. 10:00 Aus dem Berliner Dom

21.08. 10:00 Aus dem Würzburger Dom

28.08. 10:00 Aus dem Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg

Tägliche Live-Gottesdienste am Morgen: "startklar - mit Gott in den Tag"

Mo.- Fr. 06:30 Heilige Messe aus dem Salzburger Dom

Mo.- Sa. 08:00 Heilige Messe live aus dem Kölner Dom

An Feiertagen kann das Programm von dem Schema abweichen.

Gottesdienste im Livestream von Bibel TV -Zusätzlich zu den Live-Gottesdiensten im Fernsehen überträgt Bibel TV viele weitere Gottesdienste auf seiner Livestream-Plattform www.bibeltv.de/live-gottesdienste/. Viele davon sind nun ebenfalls zeitversetzt abrufbar! Interessierte finden hier ein umfangreiches, tagesaktuelles Angebot der Bibel TV Partnergemeinden aller christlichen Konfessionen. Zu den Partnergemeinden, deren Gottesdienste regelmäßig übertragen werden, gehören der Kölner Dom, der Dom zu Salzburg, der Berliner Dom, Gottesdienst aus Siebenbürgen, das ICF Zürich sowie die Schweizer Freikirche HOPE & LIFE CHURCH

Unsere Livestream-Auswahl für August:

02.08. 06:30 Frühmesse aus dem Salzburger Dom

03.08. 08:00 Hl. Messe aus dem Kölner Dom

07.08. 10:00 Hl. Messe aus der Erzdiözese München Freising

15.08. 18:00 Eucharistiefeier aus der Stadt- und Marktkirche St. Lamberti, Münster

15.08. 18:00 Montagsmesse aus Stift Heiligenkreuz, Österreich

21.08. 11:25 Gottesdienst aus der Elim Kirche, Hamburg

28.08. 19:00 Young Adults Celebration aus der HOPE & LIFE CHURCH, Düsseldorf

29.08. 19:00 Bible Studies, New Life Church, Düsseldorf

... und viele weitere Übertragungen. Aktuelle Informationen im Link zur Livestream-Plattform.

Gesprächssendungen und Lebenshilfe

Bibel TV Das Gespräch - immer Mo., 21:50 Uhr / Wdh. Di.,11:30 Uhr

01.08. Simone Heintze: Wenn der Krebs immer wiederkommt - Mit 13 Jahren erkrankte Simone Heintze zum ersten Mal an Krebs. Heute ist sie Mutter von drei Kindern und musste sich insgesamt vier Mal dem Kampf gegen die schwere Krankheit stellen.

08.08. Martin Dreyer: Der Panik-Pastor - Das Wort Gottes zu verbreiten sieht Martin Dreyer als seine Berufung. Mit den "Jesus-Freaks" hat er dabei bereits Erfolg gehabt.

15.08. Dr. Johannes Hartl: Wenn die Seele weint - Krisen haben einen Wert. Davon ist Dr. Johannes Hartl überzeugt. Der Philosoph und Theologe zeigt, dass man in harten Zeiten mehr als Leid erfahren kann.

22.08. Wilhelm Buntz: Der Bibelraucher - von der Lunge ins Herz - In seiner Gefängniszelle stieß Wilhelm Buntz auf die Bibel.

29.08. Marie Kresbach: Von Völkermord und Vergebung - Marie Kresbach berichtet, wie sie als Neunjährige den Völkermord an den Tutsi überlebte.

Di., 31.08.,11:30 Uhr: Marianne Sägebrecht: Ich umarme der Tod mit meinem Leben - Die bayerische Schauspielerin Marianne Sägebrecht ("Out of Rosenheim", "Rosalie Goes Shopping") erzählt von ihrem Engagement für Sterbende, ihrer Filmkarriere und ihrer Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod.

Talk

REAL TALKS - die Show mit Flo Stielper - jeweils freitags:

05.08., 22:20 Uhr: Ist weniger wirklich mehr?

12.08., 22:20 Uhr: The Road to Success - Die meisten Menschen wollen erfolgreich sein. Natürlich liegt es auf der Hand, dass sich der Erfolg nicht nur auf dem Kontostand abbildet. Aber wie kann man Erfolg dann definieren? Dieser Frage geht Flo Stielper nach.

19.08., 22:25 Uhr: Ripped and Healthy?

So., 21.08., 21:45 Uhr

ERF Jess - Talkwerk: Krisen, der Glaube und ein gebrochenes Genick - der Musiker Johannes Falk musste sich durch eine schwere Zeit kämpfen.

Naturdokumentationen

Jeweils Mittwoch, 20:15 Uhr

Wildes Brasilien -Die von Terra Mater produzierte Dokumentationsserie "Wildes Brasilien" bereist die unterschiedlichen Naturregionen des fünftgrößten Landes der Erde und porträtiert dort ihre tierischen Bewohner.

03.08.: Der zerbrechliche Wald/ Das wilde Herz -Der brasilianische Regenwald entlang des Iguazú-Flusses besticht mit atemberaubenden Szenerien und ungewöhnlichen Tieren. - Die beiden Folgen zeigen die farbenfrohe und faszinierende Natur Brasiliens, fragen aber auch nach: Wie lange wird es sie dort noch geben? Raubbau und Rodung der Wälder bedrohen das Paradies unaufhaltsam.

10.08.: Die Wasserwelt des Pantanal/ Küstenparadiese -Das von der UNESCO im Jahr 2000 zum Biosphärenreservat erklärte Pantanal ist das größte Binnenland-Feuchtgebiet der Erde. Es beherbergt eine Vielzahl an Pflanzen und Tieren, die im Rhythmus von Dürre und Regenzeit leben. Etwa ein Drittel des zusammenhängenden Sumpfgebietes, das insgesamt halb so groß wie Deutschland ist, befindet sich in Bolivien und Paraguay.

17.08.: Die Fluten des Amazonas -Die 5. und letzte Folge der Serie über das wilde Brasilien führt durch den größten Regenwald der Welt, der von den wechselnden Wasserständen des Amazonas geprägt ist. Der Amazonas-Regenwald bedeckt eine Fläche von fast 7 Millionen Quadratkilometern, rund die Hälfte davon nimmt der Norden Brasiliens ein. Zehn Prozent aller auf der Welt existierenden Arten kommt in dieser tropischen Waldregion vor. Hier leben mehr Tierarten, als wir jemals erfahren können.

17:08., 21:05 Tierisch Wohnen - Heute: Das Nest -Auch die Doku-Serie "Tierisch Wohnen" stammt aus der Terra-Mater-Schmiede: Ob Nest, Bau oder Höhle, ob in luftiger Höhe, am Erdboden oder tief im Untergrund - Tiere sind sehr geschickt und erfinderisch, wenn es darum geht, sich eine Behausung einzurichten. Die erste Folge zeigt, wie unterschiedlich Vogelarten rund um die Welt beim Nestbau vorgehen. Die Baupläne wurden im Laufe der Evolution immer besser und ausgefeilter.

24.08.: Tierisch Wohnen: Die Lage/ Die Nachbarschaft -Bei der Wohnungssuche gilt: Lage ist alles. Auch für Tiere ist die Suche nach dem besten Standort für ihr Refugium lebenswichtig. Es kommt auf die passende Umgebung an, aber auch darauf, zur rechten Zeit da zu sein. Ebenfalls ein wichtiger Faktor ist die Nachbarschaft. Sie kann uns das Leben schwermachen, oder uns perfekt unterstützen. In der tierischen Gemeinschaft ist das nicht anders... - Die Serie "Tierisch Wohnen" wurde mit großem Aufwand in vielen Regionen rund um die Welt gedreht. Sie präsentiert die bemerkenswerten Fähigkeiten der Tiere und ihre maßgeschneiderten Konstruktionen. Seltene Realaufnahmen werden ergänzt durch Grafiken im Stil technischer Zeichnungen.

31.08., 20:15 Uhr: Giraffen - Giganten hautnah -Die Dokumentation begleitet Giraffen in ihrem Lebensraum.

31.08., 21:10 Uhr: Badlands - Magie der Prärie - Eisige Winter, kurze, heiße Sommer. Das sind die Bedingungen, denen die Bewohner, zum Beispiel Steinadler und Präriehunde, im Badlands-Nationalpark im Südwesten South Dakotas ausgesetzt sind.

Klassiker der Filmgeschichte: Das Alte Testament - Immer So., 20:15 Uhr

Die Bibel - Legendäre Monumentalverfilmung des Alten Testaments mit Weltstarbesetzung. Bibel TV zeigt im Juni vier von insgesamt 16 Filmen des Gesamtwerks, das zwischen 1994 -1999 entstand. Danach wurden 5 weitere Episoden aus dem Neuen Testament gedreht.

07.08. Jeremia - Mit Lenor Varela, Klaus Maria Brandauer, Patrick Dempsey

14.08.: Esther - Mit Thomas Kretschmann, Jürgen Prochnow, Louise Lombard

21.08.: Paulus (1) - Mit Johannes Brandrup, Thomas Lockyer

28.08.: Paulus (2) - Mit Johannes Brandrup, Thomas Lockyer

Bibel TV Spielfilm-Highlights im August

Sa., 06.08., 22:25 Uhr

Bedingungslos - US-Spielfilm, 2012 - Mit Lynn Collins, Diego Klattenhoff - Samanthas Leben hört sich perfekt an: Sie ist glücklich verheiratet, lebt auf einer Ranch und ist erfolgreiche Buchautorin. Als ihr Ehemann Billy in einem sinnlosen Gewaltakt getötet wird, verändert sich alles in Samanthas Leben. Der Mörder wird nicht gefunden, die Polizei legt den Fall zu den Akten. Entmutigt und vom Glück verlassen werden ihr Lebenswille, aber auch ihr ehemals starker Glaube zunehmend brüchig ...

Sa., 13.08.,20:15 Uhr

Das Johannes-Evangelium - GB/USA, 2014. - Mit Rasalingam Selva, Goutou Hicham, Mourad Zaoui u.a. - Das Johannesevangelium vorgelesen und mit Filmszenen untermalt: Vom Anbeginn der Zeit bis hin zu Jesu Auferstehung - Die Bibel wird auf eine ganz neue Art und Weise lebendig und versetzt die Zuschauer in die Zeit Jesu.

Sa., 13.08., 23:00 Uhr

Vergebung - USA 2016. Mit Kevin Sorbo, Jenn Gotzon, Casey Fuller u.a. - Auf der Flucht nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung mit einer Schusswaffe gerät James in eine Kirche und nimmt dort die Familie des Pastors als Geiseln. Während Lieutenant Morgan mit seinem Team dazukommt und entscheiden muss, wann sie die Kirche stürmen, versucht Elizabeth den Geiselnehmer mithilfe ihres Glaubens zum Aufgeben zu bewegen. Wird er noch rechtzeitig umkehren, bevor die Polizei das Gebäude stürmt?

Sa., 27.08., 20:15 Uhr

Die Geringsten unter ihnen - US-Spielfilm, 2019 - Mit Sharman Joshi, Stephen Baldwin - Indien in den 1990er Jahren: Der Journalist Manav Banjeree beginnt mit seiner Familie in Orissa ein neues Leben. Der Chefredakteur der Zeitung, bei der Banjeree einen neuen Job erhält, beauftragt ihn mit der Recherche über Missionar Graham Staines. Der soll angeblich gegen das Gesetz verstoßen haben, indem er Kranke nur dann behandelt, wenn sie sich zum christlichen Glauben bekennen. Banjeree fängt an zu recherchieren und erhält tiefere Einblicke in die Arbeit Staines mit Leprakranken. Er stellt fest, dass die Vorwürfe seines Arbeitgebers unbegründet sind, und steckt nun in einem Gewissenskonflikt: Soll er zur Wahrheit stehen oder die Schlagzeile liefern, die sein Chefredakteur erwartet?

Sa., 27.08., 22:05 Uhr

Run the Race - Das Rennen des Lebens - US-Sportdrama, 2018 - Mit Tanner Stine, Kristoffer Paloha, Evan Hofer - Zach ist ein herausragender Athlet. Der gefeierte Football-Spieler arbeitet hart dafür, ein College-Stipendium zu bekommen - denn das ist für ihn und seinen Bruder David das Ticket in ein besseres Leben. Sie sind auf sich allein gestellt, nachdem ihre Mutter gestorben ist und der Vater die Familie verlassen hat. Der Traum der Brüder scheint jedoch durch Zachs schwere Verletzung abrupt zu platzen. Nun muss David sich um ein Stipendium bemühen - auch er ist ein guter Sportler. Nur gemeinsam und ihrem Glauben an Gott können sie es schaffen...

