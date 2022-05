Straubinger Tagblatt

Das 9-Euro-Ticket birgt Frustpotenzial

Straubing (ots)

Das Ticket ist gut gemeint, ob es auch wirklich gut gemacht ist, wird sich zeigen. Jedenfalls hat das Vorhaben eine Menge Frustpotenzial. Nicht erst nach Ablauf der drei Billig-Monate. Schließlich ist der ÖPNV gerade in Ballungsräumen schon jetzt zur Rushhour überfüllt. (...)

Es ist wie so oft: Der Bund will die Bürger beglücken und beschließt etwas, ohne sich im Vorfeld Gedanken über die Umsetzung zu machen. Hoffentlich wird das 9-Euro-Ticket kein Rohrkrepierer. Denn an sich ist die Idee, Anreize zu schaffen, um auf den ÖPNV umzusteigen, sicherlich zu begrüßen.

