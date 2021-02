Bibel TV

Bibel TV: Programm-Highlights im März

Vom Weltgebetstag der Frauen über Live-Gottesdienste, Dokumentationen, Serien und Spielfilme: Bibel TV bietet spannende und besinnliche Vielfalt im März

Hamburg

Gebete und Gottesdienste:

Sendungen zum Weltgebetstag

7 Gebete zu Gott - eine Reise durch die Gebetslandschaft Die Dokumentation "7 Gebete zu Gott", beschäftigt sich mit Fragen rund um das Gebet: "Wie gehtBeten eigentlich?" 05.03. 18:00 Uhr

Der Weltgebetstag der Frauen aus Vanuatu: "Worauf bauen wir?" Der "Weltgebetstag der Frauen 2021 aus Vanuatu" steht unter dem Motto "Worauf bauen wir?" Der 60- minütige Gottesdienst aus der Martinikirche in Münster wird von einem ökumenischen Team altkatholischer, baptistischer, evangelisch-lutherischer sowie römisch-katholischer Frauen vorbereitet wird. Die Gruppe "effata" aus der Jugendkirche Münster übernimmt die musikalische Gestaltung zu dem diesjährigen Gebetstag. 05.03. 19.00 - 20.00 Uhr

Sonntags-Gottesdienste Live auf Bibel TV - immer ab 10.00 Uhr

07.03 . 10.00 - 11.30 Uhr live aus dem Salzburger Dom 14.03 . 10.00 - 11.00 Uhr live aus dem Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg 21.03 . 10.00 - 11.30 Uhr live aus dem Kölner Dom 28.03. 10.00 - 11.30 Uhr live aus dem Berliner Dom

Spielfilme und Serien

Dokudrama

Der Jesuit - Papst Franziskus: In Argentinien entschließt sich der junge Jorge Mario Bergoglio (Sergio Calvo) dazu, Priester zu werden. Als Papst Benedikt XVI von seinem Amt zurücktritt, reist Kardinal Bergoglio nach Rom, um an der Wahl des neuen Papstes teilzunehmen.

Mit seiner Verfilmung auf Grundlage der Papst-Biographie "Francis the Jesuit" ist Regisseur Matías Gueilburt ein tiefer Einblick in die Persönlichkeit und das Leben des seit 2013 amtierenden Papstes Franziskus gelungen. Der hochwertig produzierte und packend inszenierte Dokumentarfilm wurde mit einem Emmy ausgezeichnet. Samstag, 13.03. um 21:45 Uhr

Gott ist nicht tot - drei Spielfilme in Folge jeweils freitags Die drei Episoden befassen sich mit überzeugten Christen, die in einem Glaubenskonflikt geraten sind und sich entscheiden müssen, ob sie weiterhin zu ihrem Glauben stehen können. Im ersten Teil geht es um einen Studenten, der seinem Professor beweisen muss, dass Gott nicht tot ist. In der zweiten Folge kämpft eine Lehrerin um ihre Stelle: Sie hat im Unterricht die Bibel zitiert und sich damit in ihrer Schule angreifbar gemacht. Im dritten Teil verliert ein Pastor seine Kirche durch einen Brand und wendet sich in seiner Verzweiflung an seinen ungläubigen Bruder, um ihn um Hilfe zu bitten. 05.03. um 21.15 Uhr, 12.03. und 19.03. um 20.15 Uhr

Die Bibel - legendäre Monumentalverfilmung mit internationaler Star-Besetzung Fortsetzung der Filmreihe auf Bibel TV Zentrale Personen und Ereignisse aus der Bibel wurden in einem insgesamt 13-teiligen, aufwendigen Filmprojekt zwischen 1993 und 2002 filmisch in Szene gesetzt und weltweit in 67 Ländern ausgestrahlt. Bibel TV zeigt im März weitere vier Filme. Immer samstags um 20.15 Uhr

06.03. Die Bibel - Jeremia Mit Patrick Dempsey (Jeremia), Oliver Reed (Schafan), Klaus Maria Brandauer (Nebukadnezar)u.a.- Regie: Harry Winer

13.03. Die Bibel - Esther Mit Thomas Kretschmann (Xerxes) , Louise Lombard (Hadassa/ Esther),Jürgen Prochnow (Haman), F. Murrey Abraham (Mordechai), Ornella Muti (Königin Watschi) u.a. Regie: Raffaele Mertes

20.03. Die Bibel - Apokalypse Mit Richard Harris (Johannes), Vittoria Belvedere (Irene), Benjamin Sadler (Valerius) u.a. Regie: Raffaele Mertes

27.03. Die Bibel - Paulus Mit Johannes Brandrup (Saulus/ Paulus), Thomas Lockyer (Ruben) , Barbora Bobulova (Dina) u.a. - Regie: Roger Young

Weiterhin auf Bibel TV: Die preisgekrönte Serie "Anne with an E": Die Abenteuer des Waisenmädchens Anne Shirley auf Green Gables gehen weiter. Die Dramaserie ist auf Bibel TV jeden Donnerstag in Doppelfolge sehen. Entwickelt wurde sie von Moira Walley-Beckett. In der Hauptrolle ist die irisch-kanadische Schauspielerin Amybeth McNulty zu sehen, die für ihre Rolle als Anne zwei Jahre in Folge den Canadian Screen Award für die Beste weibliche Hauptrolle erhielt. Immer donnerstags um 20.15 Uhr

Dokumentationen:

Fortsetzung der einzigartigen Natur- und Tierdokumentationen 03.03. Planet der Papageien 10.03. Tierisch Wohnen: Das Nest 17.03. Tierisch Wohnen: Die Lage 24.03. Tierisch Wohnen: Die Nachbarschaft 31.03. Wildes Brasilien - Der zerbrechliche Wald Immer mittwochs, 20.15 Uhr

Bibel TV das Gespräch:

Menschen mit ungewöhnlichen Biografien teilen in dieser Gesprächsreihe interessante Aspekte ihres Lebens und inspirierende Erfahrungen mit Gott.

Immer montags 21.50 Uhr (Wdh. dienstags11.30 Uhr)

01.03. Ein Vaterherz lernt dazu: Autor und Sprecher Cornelius Beck ("Schau mal, Papa"). Der fünffache Vater spricht über Grenzerfahrungen, Lernprozesse und ein Vertrauen, das auf göttlicher Liebe gründet

08.03. Auf dem Wasser laufen - Missionskrankenhaus in Peru: Arzt Dr. Klaus-Dieter John ist sich sicher: Seine Arbeit ist nur Dank Gottes Eingreifen möglich. Gemeinsam mit seiner Frau leitet er das Missionsspital Diospi Suyana in Peru.

15.03. Trauma-Überwindung - Die Seele atmet auf: Journalistin Christel Eggers wurde zweimal von einer psychisch kranken Frau angegriffen, der sie als Seelsorgerin zur Seite stand: Ein traumatisches Ereignis - Gott gab ihr Hoffnung in der Dunkelheit.

22.03. Büro im Vatikan und Seelsorge für Studenten: Pater Max Cappabianca hatte im Vatikan mit Ordensmännern und Amtsinhabern zu tun. Nun ist er Seelsorger für Studenten in Berlin. So unterschiedlich die Aufgaben für den Dominikanerpater auch waren, seine Botschaft ist klar: Gott gibt Halt.

29.03. Eine Badewanne voll Glück - Kinderwunsch und Adoption: Autorin Gertraud Schöpflin ("Eine Badewanne voll Glück") litt unter Kinderlosigkeit, bis sie eines Tages mit ihrem Mann den schwierigen Adoptionsweg geht - mit Erfolg. Anschließend wird sie zwei Mal unverhofft schwanger. Währenddessen setzt sie sich mit Gott auseinander.

Live Gottesdienste im März auf der Bibel TV Live-Plattform - eine Auswahl

www.bibeltv.de/live-gottesdienste

Zum Weltgebetstag der Frauen am 05.03. gestalten einige Partner von Bibel TV besondere Gottesdienste.

Weitere Angebote auf der Bibel TV Live-Plattform:

03.03. / 18.30 Heilige Messe aus der Pfarrkirche St. Anton, Balderschwang 05.03. / 18.30 Abendmesse aus dem Kölner Dom 07.03. / 10.00 Gottesdienst aus der Ev.-Luth. Johanniskirche in Hamburg-Rissen 07.03. / 10.00 Heilige Messe aus dem Dom Würzburg 10.03. / 18.00 Heilige Messe aus dem Bistum Münster 13.03. / 18.00 Domvesper aus dem Berliner Dom 14.03. / 19.00 Bible Study - HOPE & LIFE Church, Schweiz 14.03. / 14.00 Gottesdienst - New Life Church, Düsseldorf 19.03. / 17.29 Röm.-kath. Kirchengemeinde, Leimen-Nußloch-Sandhausen 21.03. / 10.30 Gottesdienst, Ev. Brückengemeinde Heidenheim 21.03. / 09.55 Gottesdienst, LaHö. Karlsbad 21.03. / 10.00 Gottesdienst, Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg 22.03. / 18.00 Montagsmesse, Stift Heiligenkreuz. Österreich 28.03. / 10.00 ICF Kids, ICF Berlin 28.03. / 11.30 Gottesdienst, Elim-Kirche Hamburg 31.03. / 18.25 Heilige Messe aus dem Freiburger Münster

... und viele weitere Übertragungen.

