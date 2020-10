ARD Das Erste

Das Erste: Es geht wieder los! Mit rund 170 neuen Folgen in die bisher längste "Wer weiß denn sowas?" Staffel ab 9. November 2020, immer montags bis freitags um 18:00 Uhr im Ersten

Bild-Infos

Download

München (ots)

Das erfolgreiche Ratequiz mit Moderator Kai Pflaume und den Teamkapitänen Bernhard Hoëcker und Elton geht in die bisher längste neue Runde. Die Zuschauer können sich ab Montag, 9. November 2020, wieder montags bis freitags um 18:00 Uhr, auf rund 170 brandneue Folgen mit dem lustigsten Quiz-Trio des Vorabends freuen. Moderator Kai Pflaume und sein Rateteam Bernhard Hoëcker und Elton haben prominente Mitspieler eingeladen, um 50 Minuten lang um die Wette zu raten und dabei jede Menge Spaß zu haben. Der aktuellen Corona-Situation geschuldet und den Sicherheitsvorkehrungen zu genügen, werden neben 48 Gästen, die live im "Wer weiß denn sowas?"- Studio dabei sein können, auch 52 Zuschauer im virtuellen Publikum Platz nehmen. Ab dem 1. November gibt es für alle Userinnen und User der ARD-Quiz-App die Möglichkeit, sich für einen Platz im virtuellen Publikum zu qualifizieren. Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen. Die erste neue Ratewoche startet am 9. November 2020 mit einer spannenden Mischung prominenter Ratefüchse: Los geht's am Montag mit zwei lustigen Ollis: die Comedians Oliver Kalkofe und Oliver Welke sorgen nicht nur in der "heute-show" für jede Menge Spaß, sondern auch im WWDS-Studio. Am Dienstag batteln sich zwei echte Profi-Quizzer: die "Gefragt - Gejagt"-Jäger Otto Nagorsnik und Sebastian Klussmann. Garantiert witzig wird es, wenn am Mittwoch die Comedians Thomas Hermanns und Michael Mittermeier gegeneinander antreten. Wer weiß mehr richtige Antworten? Diese Frage stellt sich auch am Donnerstag, wenn das Team vom "ZDF-Morgenmagazin", Dunja Hayali und Mitri Sirin, an der Seite der Ratefüchse Bernhard Hoëcker und Elton um den Sieg kämpft. Zum Wochenausklang wird's musikalisch, wenn die Künstlerin Oonagh und der Schlagersänger Ben Zucker nach Antworten suchen. Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 9. bis 13. November 2019 im Überblick: Montag, 9. November - die Comedians Oliver Kalkofe und Oliver Welke Dienstag, 10. November - die Profi-Quizzer Klaus Otto Nagorsnik und Sebastian Klussmann Mittwoch, 11. November - die Comedians Thomas Hermanns und Michael Mittermeier Donnerstag, 12. November - die Moderatorin Dunja Hayali und der Moderator Mitri Sirin Freitag, 13. November - die Musiker Oonagh und Ben Zucker

Pressekontakt:

Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste

Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.de

bibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbH

Tel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.de

Fotos über www.ard-foto.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell