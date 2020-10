ARD Das Erste

Christina Arends, Arne Löber, Sven Waasner und Stefan Hartmann stoßen zum Hauptcast der ARD-Erfolgstelenovela

Nach dem plötzlichen Aus mit ihrem Verlobten gerät das Leben von Maja von Thalheim (Christina Arends) aus den Fugen. Das Vertrauen in die Männer hat sie nun erstmal verloren, und so bricht sie mit ihrem alten Leben und kommt ab Folge 3491 (voraussichtlicher Sendetermin: 16. November 2020) in den "Fürstenhof", um Trost bei ihrer Adoptivmutter Selina von Thalheim (Katja Rosin) zu suchen. Die beiden verbindet auch nach dem Tod von Majas Vater ein sehr enges Verhältnis. Doch Maja trägt ein dunkles Geheimnis mit sich ... Nach ihrer Ausbildung an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien sammelte Christina Arends erste Erfahrungen in Filmproduktionen wie "Blockjunge" (2019) und "Single's Diaries" (2019) sowie in Theaterinszenierungen wie "Heiraten für Anfänger" (2017) am Sommertheater Winterthur.

Florian Vogt (Arne Löber) ist fasziniert von der Natur, der Wald bietet ihm das richtige Maß zwischen Ordnung und Chaos. Seine Leidenschaft hat er zum Beruf gemacht und so tritt er ab Folge 3491 (voraussichtlicher Sendetermin: 16. November 2020) die Stelle des Försters im "Fürstenhof" an. Bei seinem ersten Streifzug durch den Wald ist es aber kein Reh, das ihm ins Visier gerät... Sein älterer Bruder Erik Vogt (Sven Waasner), der Florian nicht ganz uneigennützig die Stelle im "Fürstenhof" empfohlen hat, folgt ihm ab Folge 3493 (voraussichtlicher Sendetermin: 18. November 2020) nach Bichlheim. Auf der Suche nach Belegen für einen finsteren Verdacht verfällt er schon bald der attraktiven "Fürstenhof"-Anteilseignerin Ariane Kalenberg (Viola Wedekind).

Nach seiner Ausbildung an der Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg war Arne Löber in diversen Filmproduktionen wie "Die Geschichte des Trümmermädchens Charlotte Schumann" (2020) und "Nibelungen-Cycle" (2015) zu sehen. Außerdem stand er bereits auf einigen Theaterbühnen und arbeitet als Sprecher. Sven Waasner wurde durch die Fernsehserie "Unter uns", in der er von 2003 bis 2006 die Rolle des René Sturm verkörperte, einem breiten Publikum bekannt. Es folgten diverse andere Fernsehproduktionen wie "Herzflimmern" (2011) und "Die Pfefferkörner" (2008-2010).

Der extrovertierte und begeisterte Mountainbiker Maximilian Richter (Stefan Hartmann) hat sich ein Freisemester an der Uni genommen und möchte die zehn härtesten Trails im Voralpenland bezwingen. Ab Folge 3501 (voraussichtlicher Sendetermin: 30. November 2020) verdreht der Womanizer nicht nur den Frauen im "Fürstenhof" den Kopf, sondern muss sich auch seinen eigenen Gefühlen stellen ... Stefan Hartmann war von 2015 bis 2018 festes Ensemblemitglied am ETA-Hoffmann-Theater in Bamberg. Dort stand er unter anderem in "Mutter Courage" (2017) und "europa verteidigen" (2016) auf der Bühne.

