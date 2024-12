HypZert GmbH

RICS und HypZert vertiefen strategische Kooperation: MRICS Zugang für HypZert Gutachter/innen

Berlin / London (ots)

Die Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) und HypZert haben diese Woche ein neues Kooperationsabkommen unterzeichnet, das darauf abzielt, die Standards in der Immobilienbewertung und in der Qualifizierung der Immobiliensachverständigen weiter zu verbessern. Diese Partnerschaft ermöglicht beiden Organisationen, ihre Expertise zu bündeln und den professionellen Austausch zwischen den Fachleuten der Immobilienbewertung zu fördern.

Die RICS, eine weltweit tätige und anerkannte Organisation für Fachleute im Immobiliensektor sowie die HypZert GmbH als führende Zertifizierungsstelle für Immobiliengutachter und -gutachterinnen in der deutschen Finanzwirtschaft haben das gemeinsame Ziel, den Berufsstand der Immobilienbewerter/innen weiter zu fördern, die Professionalisierung des Bewerterwesens voranzutreiben und durch gemeinsame Standards potentielle Risiken in den Bereichen Ausbildung, Regulierung und Governance wirksam zu verringern.

Das Abkommen verfestigt die bereits langjährig bestehende Zusammenarbeit. Kernstück sind die gegenseitige Anerkennung von Zugangs- und Ausbildungsstandards sowie gemeinsame Veranstaltungen zum gegenseitigen Nutzen der jeweiligen und gemeinsamen Mitglieder beider Organisationen. Größte Neuerung ist das sogenannte "direct entry" Verfahren, das Gutachterinnen und Gutachtern mit der Zertifizierung HypZert F oder MLV ermöglicht, mit minimaler zusätzlicher Prüfung den MRICS Titel zu erwerben. Dieser vereinfachte Zugang zur RICS Mitgliedschaft drückt die gegenseitige Anerkennung der hohen Qualitätsstandards aus sowie das Vertrauen in die etablierte HypZert Zertifizierung, die auf dem hohen Ausbildungs- und Wissensstand und Professionalisierungsgrad der zertifizierten Immobilienspezialisten fußt. Im Gegenzug können sich Sachverständige mit MRICS Titel über eine verkürzte Delta-Prüfung zum HypZert F oder MLV mit Schwerpunkt Beleihungswertermittlung weiterentwickeln.

Christopher Alder, Senior Executive Officer, RICS Standards and Regulation, betont die Vorteile der Kooperation: "Ich bin überzeugt, dass beide Organisationen und vor allem unsere Mitglieder, Kunden, Interessensgruppen und die Öffentlichkeit von unserer engeren Zusammenarbeit profitieren werden. Diese Vereinbarung ermöglicht es uns, die Verbindung zwischen unseren beruflichen Netzwerken zu teilen und auszubauen, die Standards der Immobilienbewertung zu verbessern und letztendlich das Vertrauen in den Beruf zu stärken." Reiner Lux, Geschäftsführer HypZert, ergänzt: "Der vereinfachte Zugang zur jeweiligen Mitgliedschaft für qualifizierte Immobilienspezialisten ist ein hervorragendes Zeichen für die hohen Qualitätsstandards, die unsere Organisationen wesentlich gesetzt haben."

Der fachliche Austausch und die Förderung des Netzwerks auf internationaler Ebene soll weiterhin durch gemeinsame Branchenveranstaltungen z.B. mit dem International Valuation Standards Council, durch Fachstudienarbeit oder Veröffentlichungen bereichert werden.

Unterzeichner: Christopher Alder, Senior Executive Officer, RICS Standards and Regulation sowie Tanja Reiß und Reiner Lux, beide Geschäftsführer HypZert GmbH

Über die HypZert

Die HypZert GmbH ist die führende Zertifizierungsstelle für Immobiliengutachter/innen. Sie ist eine Gesellschaft der Spitzenverbände der deutschen Finanzwirtschaft und zertifiziert seit 1996 Immobiliengutachter/innen nach Kriterien der ISO/IEC 17024.

Über RICS

Wir sind RICS. All unsere Aktivitäten sind darauf ausgerichtet, die bebaute und natürliche Umwelt positiv zu verändern. Auf der Grundlage unserer weltweit anerkannten Standards, unserer führenden fachlichen Expertise sowie unseren verlässlichen Daten und Einblicken fördern wir die Durchsetzung der höchsten professionellen Standards im Bereich Entwicklung und Management von Grundstücken, Immobilien, Bauvorhaben und Infrastruktur. Durch unsere Zusammenarbeit mit anderen Akteuren schaffen wir ein Fundament für Marktvertrauen, bereiten den Weg für bessere Orte zum Leben und Arbeiten und hinterlassen als treibende Kraft eine positive Wirkung in der Gesellschaft. Folgen Sie der RICS Deutschland auf LinkedIn.

