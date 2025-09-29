PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Helaba mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Helaba

Dr. Ingo Wiedemeier wird neues Mitglied des Helaba-Vorstands

Dr. Ingo Wiedemeier wird neues Mitglied des Helaba-Vorstands
  • Bild-Infos
  • Download

Frankfurt am Main (ots)

Der Verwaltungsrat der Helaba hat Dr. Ingo Wiedemeier (54) zum Mitglied des Vorstands bestellt. Der Beschluss steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der nationalen und der europäischen Bankenaufsicht. Dr. Wiedemeier, aktuell Vorstandsvorsitzender der Frankfurter Sparkasse, wird die Position des Finanzvorstands (CFO) übernehmen und ist mit Wirkung zum 1. April 2026 bestellt.

Dr. Wiedemeier führt als Vorstandsvorsitzender seit 2020 die zur Helaba-Gruppe gehörende Frankfurter Sparkasse. Zuvor war der Diplom-Kaufmann in gleicher Funktion für die Sparkasse Hanau tätig. Über die Nachfolge im Vorstand der Frankfurter Sparkasse wird zu gegebener Zeit entschieden.

"Mit Ingo Wiedemeier konnten wir einen ausgewiesenen Fachmann aus den Reihen der Sparkassen-Finanzgruppe und der Helaba gewinnen, der über große finanzwirtschaftliche und verbundspezifische Erfahrungen verfügt. Das macht ihn zu einer idealen Besetzung für die Position des Finanzvorstands der Bank", erklärt Stefan G. Reuß, der Vorsitzende des Verwaltungsrats der Helaba.

"Ich freue mich auf die Fortsetzung der engen Zusammenarbeit mit Ingo Wiedemeier in neuer Konstellation. Gemeinsam mit dem gesamten Vorstandsteam werden wir den eingeschlagenen Erfolgsweg der Helaba konsequent fortsetzen", sagt Thomas Groß, CEO der Helaba.

Pressekontakt:

Rolf Benders
Kommunikation und Marketing

Helaba
Landesbank Hessen-Thüringen
Girozentrale
MAIN TOWER
Neue Mainzer Str. 52-58
60311 Frankfurt
Tel.: 069/9132-2877
e-mail: rolf.benders@helaba.de
Internet: www.helaba.de

Original-Content von: Helaba, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Helaba mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Helaba
Weitere Storys: Helaba
Alle Storys Alle
  • 29.09.2025 – 09:36

    Helaba auf SIBOS 2025: Starke Partnerin im Zahlungsverkehr der Zukunft

    Frankfurt am Main (ots) - Die Helaba (Landesbank Hessen-Thüringen) demonstriert vom 29. September bis 2. Oktober 2025 auf der renommierten Finanzplattform SIBOS in Frankfurt ihre führende Rolle im Zahlungsverkehr. Als einer der größten Zahlungsverkehrsdienstleister Deutschlands und starke Partnerin der Sparkassenfinanzgruppe ist die Helaba mit einem eigenen Stand ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 09:30

    Helaba mit sehr erfreulichem Ergebnis im ersten Halbjahr 2025

    - Konzernergebnis vor Steuern steigt deutlich um 10,7 Prozent auf 458 Mio. Euro (Vorjahr: 413 Mio. Euro) - Risikovorsorgeaufwand sinkt um 13,3 Prozent auf -150 Mio. Euro (Vorjahr: -173 Mio. Euro) - Starkes Kundengeschäft treibt operative Erträge (+3,5 Prozent); Kreditneugeschäft zieht deutlich an - Provisionsüberschuss steigt um 6,4 Prozent auf 290 ...

    Ein Dokument
    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren