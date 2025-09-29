Helaba

Dr. Ingo Wiedemeier wird neues Mitglied des Helaba-Vorstands

Der Verwaltungsrat der Helaba hat Dr. Ingo Wiedemeier (54) zum Mitglied des Vorstands bestellt. Der Beschluss steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der nationalen und der europäischen Bankenaufsicht. Dr. Wiedemeier, aktuell Vorstandsvorsitzender der Frankfurter Sparkasse, wird die Position des Finanzvorstands (CFO) übernehmen und ist mit Wirkung zum 1. April 2026 bestellt.

Dr. Wiedemeier führt als Vorstandsvorsitzender seit 2020 die zur Helaba-Gruppe gehörende Frankfurter Sparkasse. Zuvor war der Diplom-Kaufmann in gleicher Funktion für die Sparkasse Hanau tätig. Über die Nachfolge im Vorstand der Frankfurter Sparkasse wird zu gegebener Zeit entschieden.

"Mit Ingo Wiedemeier konnten wir einen ausgewiesenen Fachmann aus den Reihen der Sparkassen-Finanzgruppe und der Helaba gewinnen, der über große finanzwirtschaftliche und verbundspezifische Erfahrungen verfügt. Das macht ihn zu einer idealen Besetzung für die Position des Finanzvorstands der Bank", erklärt Stefan G. Reuß, der Vorsitzende des Verwaltungsrats der Helaba.

"Ich freue mich auf die Fortsetzung der engen Zusammenarbeit mit Ingo Wiedemeier in neuer Konstellation. Gemeinsam mit dem gesamten Vorstandsteam werden wir den eingeschlagenen Erfolgsweg der Helaba konsequent fortsetzen", sagt Thomas Groß, CEO der Helaba.

