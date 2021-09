SPORT BILD

SPORT BILD-Award 2021 für die dänische Fußball-Nationalmannschaft

Auszeichnung als "Mannschaft des Jahres" für menschlichen und sportlichen Teamgeist bei der EM

Berlin (ots)

Die Verleihung der SPORT BILD-Awards 2021 hat begonnen. Im neunzehnten Jahr in Folge zeichnet Europas größte Sportzeitschrift herausragende Persönlichkeiten des Sports aus. Da die traditionelle Verleihung in der Hamburger Fischauktionshalle aufgrund der Corona-Situation in diesem Jahr nicht stattfinden kann, ging der SPORT BILD-Award wie bereits 2020 auf große Reise. In acht Kategorien finden weltweit die Ehrungen der Preisträger statt, die einzeln bekanntgegeben werden.

Ein besonderes Highlight: Die dänische Fußball-Nationalelf wurde für ihren Teamgeist nach dem Drama um Christian Eriksen, der im ersten EM-Gruppenspiel gegen Finnland einen Herzstillstand auf dem Rasen erlitt, als "Mannschaft des Jahres" geehrt.

Die Begründung der SPORT BILD-Chefredaktion: "Mit ihrem unglaublichen Teamspirit haben die Spieler und alle Mitglieder des Trainer- und Betreuer-Stabs die ganze Welt beeindruckt: menschlich und sportlich. In dem schlimmsten Moment, den man sich vorstellen kann, als ihr Mitspieler Christian Eriksen auf dem Platz um sein Leben kämpfte, zeigten die Spieler, was es heißt, wirklich füreinander da zu sein. Zudem begeisterte die dänische Nationalelf auch sportlich: Das Erreichen des EM-Halbfinals war die zweitbeste Leistung, die die ,Landholdet' nach dem EM-Titel 1992 in Schweden je bei einem großen Turnier erreicht hat."

Den Preis nahmen stellvertretend für das gesamte Team Trainer Kasper Hjulmand und Kapitän Simon Kjaer entgegen. Kasper Hjulmand: "Ich bin sehr stolz auf diesen Preis. Es ist eine große Auszeichnung, weil es sich um eine Team-Ehrung handelt - und dieses Team ist für mich ein Vorbild dafür, wie Menschen miteinander umgehen sollten. In der heutigen Zeit gibt es viele Dinge in der Welt, in denen der Teamgedanke vergessen wird, dafür regiert Egoismus. Auch im Fußball wird oft zu egoistisch gedacht. Dänemark hat bei der EM in einer extremen Situation gezeigt, wann der Fußball am stärksten ist. Wir haben einen Freund auf dem Boden liegen sehen, der um sein Leben gekämpft hat. Da ging es nur noch um Mitgefühl, Zusammenhalt, Menschlichkeit. Diese Werte haben wir der Welt gezeigt und damit das Beste des Fußballs gesehen."

Den SPORT BILD-Award gibt es seit 2003. Er gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen im deutschen Sport. Weitere Informationen auch unter www.SPORTBILD.de.

