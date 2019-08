SPORT BILD

SPORT BILD-Award 2019 für das Lebenswerk geht an Horst Eckel

Verleihung auf dem 17. SPORT BILD-Award am 19. August in Hamburg

Berlin (ots)

Horst Eckel erhält den SPORT BILD-Award 2019 für sein Lebenswerk. Die heute 87-jährige deutsche Fußball-Legende ist der letzte lebende Spieler der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 1954. Beim "Wunder von Bern" war Horst Eckel mit erst 22 Jahren der jüngste deutsche Spieler. Der historische WM-Triumph begleitet sein Leben bis heute, das Finale von 1954 war das Spiel seines Lebens: Im Spiel gegen die favorisierten Ungarn konnte der als "Lauterer Laufwunder" bekannte Eckel deren offensiven Mittelstürmer Nándor Hidegkuti sowie Spielführer Ferenc Puskás in wichtigen Phasen wirksam aus dem Spiel nehmen. Deutschland gewann, auch dank Horst Eckel, sensationell mit 3:2. Nach seiner Fußballkarriere engagierte er sich als Lehrer sowie als Botschafter für die Sepp Herberger Stiftung weiter für den Sport.

Matthias Brügelmann, Chefredakteur SPORT BILD: "Horst Eckel hat eines der größten Wunder der Sport-Geschichte mitbewirkt. Seine herausragende Leistung im WM-Finale 1954 macht ihn bis heute unvergessen. Mit 22 Jahren ist er bereits zur Legende geworden. Die Ehrung von Horst Eckel für sein Lebenswerk ist ein ganz besonderer, einmaliger Moment beim SPORT BILD-Award 2019."

Zum 17. SPORT BILD-Award am 19. August 2019 in der Hamburger Fischauktionshalle werden rund 700 Gäste aus Sport, Wirtschaft und Medien erwartet. Verliehen werden neun Preise, unter anderem in den Kategorien "Held des Jahres", "Star des Jahres", "TV" und "eSport". Die Veranstaltung wird ab 19.30 Uhr live im Video gezeigt auf SPORTBILD.de und BILD.de.

Pressekontakt:

Christian Senft

Unternehmenskommunikation / Leiter BILD-Kommunikation

Axel Springer SE

Axel-Springer-Str. 65

10888 Berlin

Tel: +49 (0) 30 25 91-7 76 10

christian.senft@axelspringer.com

www.axelspringer.com

Original-Content von: SPORT BILD, übermittelt durch news aktuell