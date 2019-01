phoenix runde: Angriffe auf Politiker - Wie vergiftet ist das Klima? - Donnerstag, 10. Januar 2019, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Politiker aller Couleur in Deutschland werden immer öfter angefeindet und sogar tätlich angegriffen, wie jetzt der Bremer AfD-Chef Frank Magnitz. Der Bundestagsabgeordnete war von vermummten Tätern zusammengeschlagen und schwer verletzt worden. Ein politischer Hintergrund ist nicht auszuschließen. Beobachter kritisieren, dass sich die Art der Auseinandersetzung in der Politik stark verändert habe, die Stimmung sei aggressiver geworden. Was ist los in Deutschland? Droht die politische Debatte zu eskalieren? Wie kann man das Ruder wieder herum reißen?

Anke Plättner diskutiert u.a. mit:

- Roland Tichy, Vorstandsvorsitzender der Ludwig-Erhard-Stiftung - Prof. Lothar Probst, Politikwissenschaftler Universität Bremen

