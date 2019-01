Rede an die Nation von US-Präsident Donald Trump, Mittwoch, 9. Januar 2019, 9.30 Uhr

Bonn (ots) - In der Rede an die Nation informiert der Präsident der Vereinigten Staaten traditionell beide Kammern des Kongresses über seine Einschätzung zur Lage in den USA. Außerdem stellt er anstehende Gesetzesinitiativen vor. Donald Trump will die US-Bürger in seiner spontan angekündigten Rede am Dienstagabend Ortszeit über den Haushaltsstreit und die damit verbundene Einschränkung des Regierungsbetriebs sowie seine Pläne für eine Grenzmauer zu Mexiko informieren.

phoenix zeigt die wichtigsten Ausschnitte der Rede Mittwoch früh in der Sendung phoenix vor ort ab 9 Uhr. Eine ausführliche Zusammenfassung sendet phoenix ab 9.30 Uhr. Als Experte im Studio bewertet Prof. Andreas Falke, Direktor des Deutsch-Amerikanischen Instituts in Nürnberg, die Rede. Moderatorin ist Tina Dauster.

