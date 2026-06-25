Sparda-Bank Baden-Württemberg eG

German Jazz Trophy feiert 25. Geburtstag

Stiftung der Sparda-Bank übergibt Preis an Stanley Clarke

Stuttgart (ots)

Auch wenn die German Jazz Trophy in diesem Jahr ihren runden Geburtstag feiert - im Mittelpunkt wird am 1. Juli 2026 natürlich trotzdem der diesjährige Preisträger stehen: So wird an diesem Abend der US-amerikanische Musiker Stanley Clarke im SpardaWelt Eventcenter mit der German Jazz Trophy 2026 für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Der Preis ist mit 15.000 Euro dotiert sowie mit einer Statue des Stuttgarter Bildhauers Otto Hajek. Er wird verliehen von der Stiftung Kunst und Kultur der Sparda-Bank Baden-Württemberg, der neuen musikzeitung und JazzZeitung.de

Es sind noch nur ein paar Tage, bis die diesjährigen Jazz Open starten. Den Auftakt macht dabei traditionell die Verleihung der German Jazz Trophy im SpardaWelt Eventcenter (Mittwoch, 1. Juli 2026, 18 Uhr). Auch wenn der Star des Abends ohne Frage der Preisträger Stanley Clarke ist - in diesem Jahr wird dennoch gleich im doppelten Sinne Geschichte geschrieben. Schließlich wird die German Jazz Trophy heuer zum nunmehr 25. Mal überreicht. "Die German Jazz Trophy würdigt seit 2001 Künstlerinnen und Künstler für ihr Lebenswerk - dafür, dass sie nicht nur einfach Musik machen, sondern Jazz in seiner reinsten Form leben - ihn denken, formen und immer wieder neu erfinden", sagt Jurymitglied Martin Buch, der Vorsitzende des Stiftungsrats der Stiftung Kunst und Kultur der Sparda-Bank Baden-Württemberg.

Die German Jazz Trophy hat sich über die vielen Jahre längst in der Branche etabliert - auch, weil sie Musikerinnen und Musiker in ihrer Kreativität unterstützt, deren Musikrichtung nicht unbedingt im Fokus des kommerziellen Erfolgs steht. "Mit der German Jazz Trophy generieren wir Aufmerksamkeit für den - künstlerischen wie gesellschaftlichen - Mehrwert von improvisierter Musik. Dieser Jazz-Preis ist zudem deutschlandweit einzigartig. Somit leisten wir einen wichtigen Beitrag für die Vielfalt unserer Kulturlandschaft, worauf alle Beteiligten sehr stolz sind", so Martin Buch weiter.

Der US-Musiker Stanley Clarke ist vor diesem Hintergrund natürlich die perfekte Wahl: Denn Stanley Clarke hat es geschafft, aus dem Begleitinstrument Bass ein Hauptinstrument zu machen. Auf über 40 Alben hat er durch seine Virtuosität den Jazz einer breiten Bevölkerung auf der ganzen Welt nahegebracht und auf einmalige Weise verschiedene Musikstilrichtungen verbunden. "Für mich ist er damit genau der richtige Preisträger zum 25. Jubiläum der German Jazz Trophy", betont Martin Buch. Die Gäste dürfen an diesem Abend nicht nur die offizielle Ehrung einer herausragenden Musikerpersönlichkeit begleiten, vielmehr werden sie den Künstler in der besonderen Atmosphäre im SpardaWelt Eventcenter live erleben - und können sich somit selbst von dessen einmaliger Performance überzeugen.

Über den Sänger Stanley Clarke

Der US-Amerikaner Stanley Clarke ist der erste Musiker, der akustischen und elektrischen Bass mit derselben virtuosen Intensität beherrscht und ihn in ein melodisches und harmonisches Lead-Instrument verwandelt. Clarke zählt mit über 40 erfolgreichen Alben zu Amerikas musikalischen Naturgewalten und gilt als einer der besten lebenden Fusion-Bassisten überhaupt. Stolz macht ihn vor allem sein Ruf als Förderer des Nachwuchses. In seiner Band haben Größen wie Keyboarder Deron Johnson oder Saxophonvirtuose Kamasi Washington angefangen. Den Pianisten Beka Gochiashvili holte er im zarten Alter von 17 Jahren in die Formation. Clarke will was zurückgeben für das Glück einer beispiellosen Karriere. Gold- und Platin-Schallplatten, vier Grammy-Awards und Emmy-Nominierungen, den Miles Davis Award oder der Lifetime Achievement Award führen die lange Liste seiner Auszeichnungen an. Im Jahr 2026 wird er nun mit der German Jazz Trophy der Stiftung Kunst und Kultur der Sparda-Bank BW, der neuen musikzeitung und der JazzZeitung ausgezeichnet.

Die Stiftung Kunst und Kultur und der Jazz

Die Sparda-Bank und deren Stiftung Kunst und Kultur ist mit dem Jazz in Stuttgart seit vielen Jahren verbunden. So unterstützt sie den BIX Jazzclub seit seiner Gründung 2006. Seit 2010 ist sie Partner der Jazz Open. "Wir wollen mit unserer Förderung den Jazz nachhaltig und systematisch stärken. Als Kulturnation muss es uns ein Anliegen sein, Musikerinnen und Musiker in ihrer Kreativität zu unterstützen - insbesondere, wenn es sich um Musikrichtungen handelt, die nicht im Fokus des kommerziellen Erfolgs stehen", so Martin Buch. Er führt fort: "Wir sind eine heterogene Gesellschaft und die Eigenschaften des Jazz - Internationalität, Interkulturalität und die Integration der Generationen - spiegeln das in Perfektion wider. Der Jazz-Preis, die German Jazz Trophy, ist deutschlandweit einzigartig. Unsere Stiftung leistet damit einen wichtigen Beitrag für die Vielfalt unserer Kulturlandschaft und darauf sind wir sehr stolz."

Über die Stiftung Kunst und Kultur

Als eine von fünf Stiftungen der Sparda-Bank Baden-Württemberg fördert die Stiftung Kunst und Kultur die Bereiche Musik, Literatur, darstellende und bildende Kunst sowie kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen in Baden-Württemberg. Ziel der Stiftung ist die Pflege und der Erhalt von Kulturwerten. Über die Arbeit der Stiftung Kunst und Kultur möchte die Sparda-Bank die kulturelle Vielfalt in Baden-Württemberg stärken, die Begegnung mit Kunst und Künstlern fördern und die Kommunikation und Kooperation zwischen den Kulturtreibenden unterstützen. Der Schwerpunkt der Förderung liegt vor allem im Nachwuchsbereich.

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