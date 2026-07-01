Pharma Deutschland e.V.

Pharma Deutschland gratuliert Dr. Sonja Optendrenk zur Berufung an die Spitze des G-BA

Berlin (ots)

Größter Pharmaverband Deutschlands betont zentrale Rolle des G-BA und dankt Prof. Josef Hecken für seine langjährige Arbeit

Pharma Deutschland gratuliert Dr. Sonja Optendrenk zu ihrer Berufung als unparteiische Vorsitzende des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) und wünscht ihr eine glückliche Hand bei ihren Entscheidungen. Mit dem Vorsitz des G-BA übernimmt sie eine zentrale Rolle im deutschen Gesundheitswesen, in dem das Gremium die medizinische Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung entscheidend ausgestaltet und den Zugang zu innovativen Therapien prägt.

Dorothee Brakmann, Hauptgeschäftsführerin von Pharma Deutschland, erklärt: "Mit Dr. Sonja Optendrenk übernimmt eine erfahrene und profilierte Persönlichkeit den G-BA in einer Zeit, in der das Gesundheitswesen vor zahlreichen Herausforderungen steht. De G-BA wird bei der Sicherung der Versorgung, den Zugang der Patientinnen und Patienten zu Innovationen und insgesamt der Weiterentwicklung einer leistungsfähigen und bezahlbaren Versorgung eine zentrale Rolle spielen. Ich wünsche Frau Optendrenk für ihre Aufgabe viel Erfolg, eine glückliche Hand und einen guten Start."

Zugleich dankt Pharma Deutschland Prof. Dr. Josef Hecken für sein langjähriges Engagement als unparteiischer Vorsitzender des G-BA. In dem Schreiben des Verbands heißt es, Hecken habe die Gesundheitsversorgung in Deutschland "maßgeblich mitgestaltet und entscheidend geprägt", der Dialog sei "jederzeit von gegenseitigem Respekt und Offenheit geprägt" gewesen.

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Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen und dentalen Medizinprodukte für die Patientinnen und Patienten bereit. Unter www.pharmadeutschland.de gibt es mehr Informationen zu Pharma Deutschland.

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