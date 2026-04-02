Pharma Deutschland e.V.

Heliumknappheit gefährdet Arzneimittelproduktion

Blockade der Straße von Hormus hat Folgen für Arzneimittelproduktion und Arzneimittelversorgung

Berlin (ots)

Die deutsche Pharmaindustrie warnt vor den Folgen eines andauernden Iran-Kriegs für die Arzneimittelversorgung: Durch die drohende Knappheit von Helium und anderen petrochemischen Ausgangsstoffen geraten zentrale Analyse- und Produktionsprozesse unter Druck, die quer durch die Herstellung von Tabletten, Infusionen und modernen Biologika benötigt werden. Helium ist ein kritischer Querschnittsrohstoff - Deutschland ist nahezu vollständig auf Importe angewiesen, die zu einem großen Teil durch die Straße von Hormus laufen.

"Der Iran-Krieg ist noch nicht in den Regalen der Apotheken angekommen. In den Laboren und Werken der deutschen Arzneimittelhersteller steigt jedoch die Sorge, je länger die Blockade der Straße von Hormus dauert.", sagt Dorothee Brakmann, Hauptgeschäftsführerin von Pharma Deutschland. "Sorgen machen sich die Hersteller besonders um die Verfügbarkeit von Helium. Wenn das Gas knapp und teuer wird, geraten Qualitätskontrollen ins Stocken. Dann können die Unternehmen die Arzneimittel nicht mehr im gewohnten Umfang freigeben - selbst wenn Wirkstoffe und Packmittel vorhanden sind."

Helium wird in der Pharmaindustrie vor allem für gaschromatographische Qualitätskontrollen eingesetzt, die in vielen Fällen im Arzneibuch festgeschrieben sind. Diese Analysen sind Voraussetzung dafür, dass Arzneimittel chargenweise geprüft und in Verkehr gebracht werden dürfen. "Diese Methoden lassen sich nicht von heute auf morgen auf andere Gase oder alternative Methoden umstellen - das würde neue Methodenentwicklungen, Validierungen und behördliche Genehmigungen erfordern und kostet wertvolle Zeit", so Brakmann.

Nach Angaben der Branche sind erste Effekte der Lage im Nahen Osten auch entlang der Lieferketten bereits sichtbar: steigende Transport- und Energiekosten, fehlende oder teurere Primärpackmittel wie Glasflaschen und Verschlüsse sowie höhere Preise für petrochemische Grundstoffe und Ethanol. Eine längerfristige Störung der Straße von Hormus würde die ohnehin angespannte Versorgung zusätzlich destabilisieren.

"Wir müssen die Risiken klar benennen", betont Brakmann. "Wenn wir jetzt nicht gegensteuern, drohen mittelfristig Engpässe insbesondere bei Arzneimitteln, deren Qualitätskontrolle von Helium abhängt."

Pharma Deutschland fordert daher, Helium als strategisch relevantes Gut für das Gesundheitswesen einzustufen und gleichzeitig Umstellungsprozesse in der Analytik regulatorisch zu erleichtern. "Wir müssen die derzeit fehlenden (Roh-)Stoffe für kritische medizinische Anwendungen absichern - so wie andere Branchen das gerade für ihre Schlüsselrohstoffe ebenfalls einfordern", so Brakmann.

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