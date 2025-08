Pharma Deutschland e.V.

Elektronische Patientenakte (ePA) in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland: Viel Potenzial, wenig Nutzung

Pharma-Deutschland-Landesverband Mitte blickt auf 100 Tage ePA zurück

Ein Dokument

Berlin (ots)

100 Tage nach ihrer bundesweiten Einführung (am 29. April) gewinnt die elektronische Patientenakte (ePA) nur langsam an Bedeutung. Eine Befragung der dpa bei der Techniker Krankenkasse (TK), den Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) und der Barmer hatte ergeben, dass nur 1,2 Millionen von 44 Millionen angelegten Akten von den Versicherten aktiv genutzt werden.

Diesen Trend bestätigt eine von Pharma Deutschland in Auftrag gegebene repräsentative Civey-Umfrage: Rund 73 Prozent der Befragten im Landesverband Mitte (Stand: 31.07.2025) gaben an, die ePA zu kennen - ein Wert, der sich seit April 2025 nicht verändert hat. Zwar ist der Anteil der Personen, die die ePA tatsächlich nutzen, in den vergangenen 100 Tagen von 11,9 auf 14,9 Prozent gestiegen, bleibt aber damit weiter auf einem insgesamt niedrigen Niveau.

Der Landesverband Mitte liegt im Vergleich zu den anderen Landesverbänden somit unter dem Bundesdurchschnitt der ePA-Nutzenden (16,2 Prozent). Mit 14,9 Prozent landet der Landesverband Mitte nur vor NRW (13,5 Prozent) und Bayern (12,9 Prozent). Hessen weist mit 16 Prozent den höchsten Wert bei der Nutzung in der Region Mitte auf, gefolgt von Rheinland-Pfalz und dem Saarland mit jeweils 13,7 Prozent.

Zentrale Hürden für die Nutzung der ePA sind nach Ansicht von Pharma Deutschland eine komplizierte Registrierung für Versicherte, technische Probleme sowie eine unzureichende Informationslage. Hinzu kommt, dass viele Versicherte mit dem digitalen Umfeld des Gesundheitswesens nach wie vor wenig vertraut und unsicher sind.

Die Vorsitzende des Landesverbandes Mitte, Dr. Gabriela Soskuty, betont, dass der alltägliche Vorteil der ePA für Versicherte noch mehr in den Fokus gerückt werden muss. "Nach 100 Tagen liegen die Nutzungszahlen der elektronischen Patientenakte in der Region Mitte knapp unter dem Bundesdurschnitt. Hier gibt noch viel Luft nach oben, denn wir sehen eine deutliche Lücke zwischen Kenntnisstand und Nutzung. Um diese zu schließen, braucht es ein kontinuierliches Informationsangebot zur ePA, denn nur so kann den Versicherten der konkrete Mehrwert für sie selbst nähergebracht werden, der ja gerade durch die flächendeckende Nutzung entsteht. Wenn wir ein modernes, patientenorientiertes Gesundheitssystem wollen, dann heißt es jetzt: dranbleiben."

Für Pharma Deutschland und seine Landesverbände ist die ePA ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens. Mittel- bis langfristig wird sie Versorgung und Therapie deutlich effizienter und individueller machen.

Zugehörige Tabelle finden Sie im angehängten JPG.

Hinweis zu den Ergebnissen:Grundgesamtheit: Bundesdeutsche Gesamtbevölkerung ab 18 Jahren; Statistischer Fehler: 2,5 %; Stichprobengröße gesamt: 5.000; Befragungszeitraum: 01.07.2025 - 31.07.2025; alle Daten werden im Civey-eigenen Panel mit verifizierten Teilnehmenden erhoben. Die Ergebnisse sind unter Berücksichtigung des angegebenen statistischen Fehlers repräsentativ für die angegebene Grundgesamtheit.

______________

Im Auftrag von Pharma Deutschland führt das Meinungsforschungsinstitut Civey seit Januar 2025 ein kontinuierliches Live-Monitoring zur individuellen medizinischen Versorgungssituation sowie zu Erfahrungen im Kontext pharmazeutischer Themen durch. Die Anzahl der Antworten, die stellvertretend für die Grundgesamtheit in der Stichprobe zur Berechnung des repräsentativen Ergebnisses berücksichtigt werden, liegt bei 5.000 Befragten bundesweit und bei rund 800 für den Landesverband Bayern. Die erhobenen Daten werden nach den sechs Landesverbänden von Pharma Deutschland differenziert analysiert. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die angegebene Grundgesamtheit. Für die Berechnung regionaler Ergebnisse nutzt Civey Small-Area-Methoden mit einem Echtzeit-Modell. Dazu werden die Ergebnisse auf Basis einer modellbasierten, statistischen Methode für kleine Datenräume erhoben. Weitere Informationen und Ergebnisse finden Sie auf unserer Webseite.

Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen Medizinprodukte für die Patientinnen und Patienten bereit. Unter www.pharmadeutschland.de gibt es mehr Informationen zu Pharma Deutschland.

Original-Content von: Pharma Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell